«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Бучневич оформил хет-трик

ТАСС, 23 февраля. «Сент-Луис» дома со счетом 4:0 победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 23.02.2024, 4:00 Сент-Луис 4 Айлендерс 0

В составе «Сент-Луиса» хет-триком отметился российский нападающий Павел Бучневич, отличившийся на 25-й, 26-й и 40-й минутах. Также шайбу забросил Брэндон Саад (25). Бучневича признали второй звездой матча.

На счету россиянина теперь 22 шайбы в текущем сезоне, также он сделал 24 передачи в 54 играх. Одноклубник Бучневича нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 бросок из 24, его одноклубник защитник Александр Романов не набрал очков.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 62 очка в 56 матчах. «Айлендерс» — шестые в Столичном дивизионе с 60 очками после 56 встреч. Обе команды проведут следующие матчи вечером 24 февраля по московскому времени: «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Детройтом», «Айлендерс» примут «Тампу».

Результаты других матчей

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 23.02.2024, 3:00 Питтсбург 4 Монреаль 1

В других матчах игрового дня «Детройт» дома победил «Колорадо» (2:1 ОТ), «Оттава» на своей площадке обыграла «Даллас» (4:1). «Питтсбург» дома оказался сильнее «Монреаля» (4:1), результативной передачей в составе победителей отметился Евгений Малкин. Передача нападающего Андрея Свечникова помогла «Каролине» одержать домашнюю победу над «Флоридой» (1:0). Вратарь выигравшей команды Петр Кочетков отразил 44 броска и стал первой звездой матча, Свечников — третьей. Кочетков в третий раз в сезоне и в седьмой в карьере отыграл «на ноль». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29.