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08:32 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Бучневич оформил хет-трик

Российского нападающего признали второй звездой встречи.

Сент-Луис
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 февраля. «Сент-Луис» дома со счетом 4:0 победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 23.02.2024, 4:00

Сент-Луис4Айлендерс0

В составе «Сент-Луиса» хет-триком отметился российский нападающий Павел Бучневич, отличившийся на 25-й, 26-й и 40-й минутах. Также шайбу забросил Брэндон Саад (25). Бучневича признали второй звездой матча.

На счету россиянина теперь 22 шайбы в текущем сезоне, также он сделал 24 передачи в 54 играх. Одноклубник Бучневича нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 бросок из 24, его одноклубник защитник Александр Романов не набрал очков.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 62 очка в 56 матчах. «Айлендерс» — шестые в Столичном дивизионе с 60 очками после 56 встреч. Обе команды проведут следующие матчи вечером 24 февраля по московскому времени: «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Детройтом», «Айлендерс» примут «Тампу».

Результаты других матчей

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 23.02.2024, 3:00

Питтсбург4Монреаль1

В других матчах игрового дня «Детройт» дома победил «Колорадо» (2:1 ОТ), «Оттава» на своей площадке обыграла «Даллас» (4:1). «Питтсбург» дома оказался сильнее «Монреаля» (4:1), результативной передачей в составе победителей отметился Евгений Малкин. Передача нападающего Андрея Свечникова помогла «Каролине» одержать домашнюю победу над «Флоридой» (1:0). Вратарь выигравшей команды Петр Кочетков отразил 44 броска и стал первой звездой матча, Свечников — третьей. Кочетков в третий раз в сезоне и в седьмой в карьере отыграл «на ноль». Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси» (5:1). В составе победившей команды тремя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 39 бросков из 40 и сделал результативную передачу. Шестеркин был признан первой звездой матча, Панарин — третьей.

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0:2, 0:2, 1:1
Рейнджерс
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