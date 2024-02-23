Такого не было целых 10 лет: Овечкин установил нереальное достижение для ветеранов НХЛ! Его просто не остановить

Матч между «Тампой» и «Вашингтоном» был битвой за вторую кубковую уайлд-кард на Востоке. Пока что ее обладателем являются хоккеисты «Лайтнинг», но две неудачи в предыдущих матчах у южан давали шансы преследователям, первыми из которых являются «Столичные». Команда Александра Овечкина напротив, находится на ощутимом подъеме, так же как и сам капитан «Вашингтона».

На этот раз у «Столичных» получилось провести отличный первый период, в котором случился ранний гол от Николя Обе-Кубеля, а чуть позже отличился Коннор Макмайкл, у которого 4 гола в двух последних матчах.

Персональная дуэль Овечкина и Никиты Кучерова оказалась несколько бледной. Кучеров отметился одной голевой передачей и заработал «-2» по показателю полезности, а Александр отпасовал на Макмайкла, который забивал в пустые ворота и также продлил результативную серию.

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Не обошлось и без очередных статистических «плюшек» для Ови. Александр Овечкин — первый с 2014 года игрок НХЛ, который в возрасте 38 лет и старше набирал очки в 10 матчах подряд.

«Вашингтон» расслабился в третьем периоде, упустил преимущество в две шайбы, но смог вырвать победу в концовке. А самым тревожным для поклонников «Столичных» стал эпизод с травмой Ти Джея Оши, который получил ее буквально на ровном месте. Американец отдал передачу на партнера в чужой зоне, после чего свалился на лед от боли — защитник соперника Виктор Хедман помогал ему добраться до своей скамейки запасных. Как правило, такие бесконтактные травмы — самые опасные, а у Оши уже много пропущенных матчей из-за повторяющейся травмы спины.

Так или иначе, но победа «Вашингтона» (5:3) помогла «Столичным» обогнать «Тампу» по потерянным очкам. «Вашингтон» отстает от «Молний» на 5 очков и имеет 3 матча в запасе, что может дать потенциально 6 баллов. Впрочем, те же показатели и у «Айлендерс», так что конец регулярного чемпионата на Востоке ожидает быть очень жарким.