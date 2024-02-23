Передача Кузьменко помогла «Калгари» обыграть «Бостон»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Клуб «Калгари Флэймз» нанес поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Калгари, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Оливер Кайлингтон (13-я минута) с передачи россиянина Андрея Кузьменко, Мартин Поспишил (20) и Назем Кадри (64). У гостей дубль оформил Чарли Койл (19, 43).

Для 28-летнего Кузьменко эта передача стала 14-й в 51 игре нынешнего сезона, также он забросил 11 шайб.