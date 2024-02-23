Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Нэшвилл
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Торонто
37
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Ванкувер
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Айлендерс
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Колорадо
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Даллас
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
35
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Нэшвилл
14
06:00
Вегас
Торонто
37
06:00
Сиэтл
Ванкувер
52
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
32
04:00
Сент-Луис
Айлендерс
40
03:00
Детройт
Колорадо
ОТ
21
03:00
Каролина
Флорида
10
03:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Барбашева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Торонто»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Клуб «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вегас
Торонто
Сиэтл
Ванкувер
Лос-Анджелес
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 23.02.2024, 6:00

Вегас3Торонто7

Встреча в Лас-Вегасе закончилась поражением хозяев льда со счетом 3:7 (0:4, 1:2, 2:1). В составе победителей дубль оформил Макс Доми (17-я и 32-я минуты), по одной шайбе забросили Джейк Маккейб (10), Давид Кампф (12), Джон Таварес (15), Понтус Хольмберг (36) и Остон Мэттьюс (51). Голы хозяев на счету Уильяма Карлссона (21), Джонатана Маршессо (41) и Майкла Амадио (42) с передачи российского форварда Ивана Барбашева.

Для 28-летнего Барбашева эта передача стала 21-й при 13 шайбах в 57 играх текущего сезона.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 23.02.2024, 6:00

Сиэтл5Ванкувер2

«Торонто» одержал шестую победу подряд и с 72 очками идет на пятом месте в Восточной конференции, «Вегас» (70 очков) идет пятым на Западе.

В других матчах «Сиэтл» дома обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2, а «Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Нэшвиллу» 1:4, российский нападающий гостей Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.

Читайте также
Лос-Анджелес
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Нэшвилл
 Роднина: Путин поддержал Валиеву, мы своих не сдаем
'Бавария' продолжает парад прощаний с тренерами. Зидан уже летит в Мюнхен?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь