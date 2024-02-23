Передача Барбашева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Торонто»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 23.02.2024, 6:00 Вегас 3 Торонто 7

Встреча в Лас-Вегасе закончилась поражением хозяев льда со счетом 3:7 (0:4, 1:2, 2:1). В составе победителей дубль оформил Макс Доми (17-я и 32-я минуты), по одной шайбе забросили Джейк Маккейб (10), Давид Кампф (12), Джон Таварес (15), Понтус Хольмберг (36) и Остон Мэттьюс (51). Голы хозяев на счету Уильяма Карлссона (21), Джонатана Маршессо (41) и Майкла Амадио (42) с передачи российского форварда Ивана Барбашева.

Для 28-летнего Барбашева эта передача стала 21-й при 13 шайбах в 57 играх текущего сезона.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 23.02.2024, 6:00 Сиэтл 5 Ванкувер 2

«Торонто» одержал шестую победу подряд и с 72 очками идет на пятом месте в Восточной конференции, «Вегас» (70 очков) идет пятым на Западе.