Передача Барбашева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Торонто»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Клуб «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Клуб «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе закончилась поражением хозяев льда со счетом 3:7 (0:4, 1:2, 2:1). В составе победителей дубль оформил Макс Доми (17-я и 32-я минуты), по одной шайбе забросили Джейк Маккейб (10), Давид Кампф (12), Джон Таварес (15), Понтус Хольмберг (36) и Остон Мэттьюс (51). Голы хозяев на счету Уильяма Карлссона (21), Джонатана Маршессо (41) и Майкла Амадио (42) с передачи российского форварда Ивана Барбашева.
Для 28-летнего Барбашева эта передача стала 21-й при 13 шайбах в 57 играх текущего сезона.
«Торонто» одержал шестую победу подряд и с 72 очками идет на пятом месте в Восточной конференции, «Вегас» (70 очков) идет пятым на Западе.
В других матчах «Сиэтл» дома обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2, а «Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Нэшвиллу» 1:4, российский нападающий гостей Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.