Русский форвард огорчил русского вратаря, а потом сделал хет-трик. Бучневич — главная звезда «Блюз»

В сезоне-2022/23 «Сент-Луис» устроил массовую распродажу активов. Руководство пошло на перестройку состава, и команду покинули важные игроки, которые в 2019 году принесли Кубок Стэнли: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Райан О’Райлли. Уже в нынешней регулярке «Блюз» решились на смену тренера. В декабре «Сент-Луис» объявил об отставке Крэйга Беруби, которого заменил Дрю Баннистер. Команда омолодилась. Некоторые опытные игроки получили новые роли. В их числе — Павел Бучневич. Череповецкий воспитанник стал лидером «музыкантов» с первого же сезона после обмена из «Рейнджерс». Но именно сейчас россиянин вырос в ключевого форварда команды, который определяет результат в атаке.

Статистика нападающего не должна вводить в заблуждение. Бучневич набирает меньше очков, чем в двух прошлых сезонах, но играет не менее полезно. Настоящий бенефис Павла увидели сегодня в домашнем матче с «Айлендерс». Первый период не принес голов, зато во втором отрезке хозяева организовали три шайбы. Две из них — на счету Бучневича. Павлу хватило 25 секунд, чтобы оформить дубль, огорчив Семена Варламова. «Айлендерс» невероятным образом развалились в середине матча и пропустили три серийных гола за 32 секунды. Все началось с реализованного Брэндоном Саадом большинства, после чего за дело взялся Бучневич.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240577&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» серьезно перебросали соперника (38−25), особенно во второй половине матча, но голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон действовал без ошибок и оформил третий в сезоне «сухарь». Партнеры создали хороший задел за второй период. Ньюйоркцам пришлось рисковать — они выпустили шестого полевого раньше, чем за 10 минут до конца основного времени. Задумка главного тренера Патрика Руа не сработала. И только помогла Бучневичу отметиться третьей шайбой. Это второй хет-трик Павла в сезоне. В середине ноября россиянин отгрузил «трешку» «Колорадо».

Бучневич — лучший снайпер и второй бомбардир «Сент-Луиса» после Роберта Томаса. Форвард идет к тому, что во второй раз за карьеру в НХЛ выбить 30 голов. Результативность Павла в совокупности с двусторонними навыками привлекает другие клубы перед дедлайном. Таких хоккеистов, умеющих одинаково полезно играть и в атаке, и в обороне, ценит каждый тренер. Бучневич — звезда «Блюз», и клуб не отпустит игрока за мешок картошки. Генменеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг, по сообщениям североамериканских инсайдеров, не заинтересован в обмене нападающего. Бучневич нужен команде, которая бьется за плей-офф.

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Зато через год, когда завершится контракт с «Блюз», Павел выйдет на рынок и несомненно получит хорошие предложения от других клубов. Мимо таких ценных лотов генменеджеры не проходят. Пока же Бучневич остается в «Сент-Луисе» и борется за выход в плей-офф. Победа над «Айлендерс» сохранила место в восьмерке на «Западе», но плотность в таблице очень серьезная. Как по мне, если «Блюз» не выпадут из гонки за плей-офф, то ни о каком обмене в дедлайн речи идти не будет. Павлу комфортно в команде, он — один из ее лидеров, а овации на трибунах после хет-трика «Островитянам» показывают, как болельщики любят россиянина.