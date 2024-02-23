Протас и Шарангович отметились голевыми передачами в матчах НХЛ

В ночь на пятницу по минскому времени клуб Алексея Протаса «Вашингтон» гостил у «Тампы-Бэй». За пять минут до конца третьего периода при равном счете 3:3 белорус отдал передачу шведскому защитнику «Кэпиталз» Расмусу Сандину, который стал автором победной шайбы. Незадолго до сирены «столичные» поразили пустые ворота соперника, установив окончательный результат — 5:3. Протас набрал результативный балл в третьем матче кряду, в 54 играх сезона в активе Алексея 23 (4+19) очка. «Вашингтон» занимает девятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на пять пунктов. Следующий матч столичный клуб проведет 25 февраля на выезде против «Флориды».



Также сегодня Егор Шарангович помог своему «Калгари» одержать домашнюю победу над лучшей командой лиги «Бостоном». Как и его соотечественник, он сегодня ассистировал шведскому игроку обороны — Оливеру Шилингтону, который открыл счет на 13-й минуте. «Огоньки» и «мишки» в итоге доигрались до овертайма, где Назем Кадри принес канадскому клубу два очка — 3:2. Шарангович отдал голевой пас во второй игре подряд, всего у Егора 37 (20+17) баллов в 57 матчах сезона. «Калгари» пока идет 11-м на Западе, но от восьмерки его отделяют всего три балла. Далее «Флэймз» ожидает выездной поединок в Эдмонтоне 25 февраля.