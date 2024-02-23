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11:51 (мск), источник: ТАСС

Кочеткова признали первой звездой дня в НХЛ, Бучневича — второй

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отыграл «на ноль» в матче против «Флориды», нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил три шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Сент-Луис
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В домашнем матче против «Флориды (1:0) Кочетков отразил 44 броска и стал первой звездой встречи. Вратарь в третий раз в сезоне и в седьмой в карьере отыграл “на ноль”.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) оформил хет-трик. На счету россиянина теперь 22 шайбы в текущем сезоне, также он сделал 24 результативные передачи в 54 играх.

Третьей звездой игрового дня стал канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 38 бросков.

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Каролина
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Флорида
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