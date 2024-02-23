Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо умер в возрасте 91 года, сообщается на сайте «Монреаль Канадиенс».
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо умер в возрасте 91 года, сообщается на сайте «Монреаль Канадиенс».
Причины смерти бывшего защитника команды не сообщаются.
«Канадиенс» с прискорбием сообщает о смерти Жана-Ги Тальбо. Наши мысли и искренние соболезнования семье Тальбо в это трудное время«, — говорится в заявлении “Монреаля”.
В составе «Монреаля» Тальбо стал семикратным победителем Кубка Стэнли. Также он представлял «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Миннесота Норт Старз» и «Баффало Сейбрз».