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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо умер в возрасте 91 года, сообщается на сайте «Монреаль Канадиенс».

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Источник: Пресс-служба ХК "Монреаль Канадиенс"

Причины смерти бывшего защитника команды не сообщаются.

«Канадиенс» с прискорбием сообщает о смерти Жана-Ги Тальбо. Наши мысли и искренние соболезнования семье Тальбо в это трудное время«, — говорится в заявлении “Монреаля”.

В составе «Монреаля» Тальбо стал семикратным победителем Кубка Стэнли. Также он представлял «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Миннесота Норт Старз» и «Баффало Сейбрз».

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