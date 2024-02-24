«Аризона» выставила на драфт отказов игрока, выложившего скандальное видео

Ранее 24-летний форвард разместил в сториз Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.
В самом клубе отказались комментировать опубликованный видеоролик.
Текущий сезон Ружичка начал в «Калгари Флэймз», где провел 39 матчей и набрал 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков. Позднее форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В новой команде он успел сыграть три матча, где не набрал очков.