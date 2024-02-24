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02:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аризона» выставила на драфт отказов игрока, выложившего скандальное видео

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» выставил нападающего команды Адама Ружичку на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети Х.

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Источник: Соцсети

Ранее 24-летний форвард разместил в сториз Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.

В самом клубе отказались комментировать опубликованный видеоролик.

Текущий сезон Ружичка начал в «Калгари Флэймз», где провел 39 матчей и набрал 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков. Позднее форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В новой команде он успел сыграть три матча, где не набрал очков.

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