«Аризона» выставила на драфт отказов игрока, выложившего скандальное видео

Ранее 24-летний форвард разместил в сториз Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.