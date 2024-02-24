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11:51 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» уступил «Баффало» в матче НХЛ, Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне

Второй звездой встречи признали российского вратаря Даниила Тарасова.

Коламбус
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 24 февраля. «Коламбус» со счетом 1:2 уступил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсонс (17-я минута) и Коннор Клифтон (44). У проигравших отличился Дмитрий Воронков (13), результативные передачи на свой счет записали Кирилл Марченко и Иван Проворов. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 35 бросков из 37 и был признан второй звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воронков забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, форвард проводит первый сезон в НХЛ. Россиянин занимает третье место в команде по числу заброшенных шайб, уступая соотечественнику Марченко (16) и канадцу Буну Дженнеру (18). Также на счету Воронкова 13 результативных передач в 50 матчах.

«Баффало» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 56 очков после 57 игр. «Коламбус» располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 46 очками по итогам 56 встреч. Обе команды проведут следующие матчи дома в ночь на 26 февраля по московскому времени: «Баффало» встретится с «Каролиной», «Коламбус» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Коламбус
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Баффало
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