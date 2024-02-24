«Коламбус» уступил «Баффало» в матче НХЛ, Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 24 февраля. «Коламбус» со счетом 1:2 уступил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсонс (17-я минута) и Коннор Клифтон (44). У проигравших отличился Дмитрий Воронков (13), результативные передачи на свой счет записали Кирилл Марченко и Иван Проворов. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 35 бросков из 37 и был признан второй звездой встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sA0co1zJ44Q?si=aTlmmvdyq6lO7vKg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Воронков забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, форвард проводит первый сезон в НХЛ. Россиянин занимает третье место в команде по числу заброшенных шайб, уступая соотечественнику Марченко (16) и канадцу Буну Дженнеру (18). Также на счету Воронкова 13 результативных передач в 50 матчах.