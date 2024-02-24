Капризов повторил уникальный рекорд результативности «Миннесоты»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
Россиянин набрал 15 (5+10) очков в последних семи играх.
Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 15 очков за семь матчей несколько раз в карьере. Это второй случай для форварда, до этого он набирал 15 очков в семи встречах кряду в сезоне-2021/22.
Первым, кому покорилось это достижение в истории «Миннесоты», был нападающий Кевин Фиала.