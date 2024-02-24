Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Авангард
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Лада
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Адмирал
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
12
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22:00
Айлендерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
24
Хоккей. НХЛ
25.02
Флорида
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Виннипег
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.02
Ванкувер
Бостон
Хоккей. НХЛ
25.02
Колорадо
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.02
Оттава
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Баффало
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Миннесота
24
04:30
Чикаго
Виннипег
ОТ
23
03:00
Коламбус
Баффало
12
23.02
Лос-Анджелес
Нэшвилл
14
23.02
Вегас
Торонто
37
23.02
Сиэтл
Ванкувер
52
23.02
Калгари
Бостон
ОТ
32
23.02
Сент-Луис
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов повторил уникальный рекорд результативности «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Россиянин набрал 15 (5+10) очков в последних семи играх.

Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 15 очков за семь матчей несколько раз в карьере. Это второй случай для форварда, до этого он набирал 15 очков в семи встречах кряду в сезоне-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым, кому покорилось это достижение в истории «Миннесоты», был нападающий Кевин Фиала.

Эдмонтон
2:4
0:1, 1:0, 1:3
Миннесота
 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь