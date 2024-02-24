Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к концу регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий Валерий Ничушкин вернется к выступлению за «Колорадо» до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в X сообщил журналист Адриан Дейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

15 января стало известно, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил свой поступок желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в апреле.