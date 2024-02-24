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11:52 (мск), источник: ТАСС

Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к концу регулярного чемпионата НХЛ

В январе российский нападающий покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам лиги.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий Валерий Ничушкин вернется к выступлению за «Колорадо» до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в X сообщил журналист Адриан Дейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

15 января стало известно, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил свой поступок желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в апреле.

Ничушкину 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. На момент приостановки выступления за «Колорадо» россиянин являлся вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

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