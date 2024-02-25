Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240580&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Элмонте завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (5-я минута), Никита Кучеров (6), Брэйден Пойнт (26) и Люк Гленденинг (60). У хозяев отличились Андерс Ли (54) и Брок Нельсон (58).

Кучеров также записал на свой счет результативную передачу в моменте с шайбой Пойнта. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Теперь на счету 30-летнего российского нападающего 97 очков (37 шайб + 60 результативных передач).

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок. Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел на льду 17 минут 1 секунду и провел четыре силовых приема. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 19 сейвов.

«Тампа» набрала 67 очков в 59 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» с 60 очками после 57 игр идут шестыми в Столичном дивизионе. В следующем матче «Лайтнинг» 25 февраля на выезде сыграют против «Нью-Джерси Девилз», «островитяне» двумя днями позднее в гостях встретятся с «Даллас Старз».