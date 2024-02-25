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01:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Айлендерс» в НХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Встреча в Элмонте завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (5-я минута), Никита Кучеров (6), Брэйден Пойнт (26) и Люк Гленденинг (60). У хозяев отличились Андерс Ли (54) и Брок Нельсон (58).

Кучеров также записал на свой счет результативную передачу в моменте с шайбой Пойнта. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Теперь на счету 30-летнего российского нападающего 97 очков (37 шайб + 60 результативных передач).

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок. Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел на льду 17 минут 1 секунду и провел четыре силовых приема. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 19 сейвов.

«Тампа» набрала 67 очков в 59 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» с 60 очками после 57 игр идут шестыми в Столичном дивизионе. В следующем матче «Лайтнинг» 25 февраля на выезде сыграют против «Нью-Джерси Девилз», «островитяне» двумя днями позднее в гостях встретятся с «Даллас Старз».

В другом матче дня «Нью-Джерси» дома со счетом 4:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».

Айлендерс
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Тампа-Бэй
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