Совершивший 40 сейвов Шестеркин принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу в НХЛ

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросил Алексис Лафренье (32-я минута) и Мэтт Ремпе (47), для которого гол стал первым в НХЛ. У хозяев отличился Тайсон Фёрстер (43).

«Рейнджерс» одержали десятую победу подряд и, набрав 81 очко в 58 матчах, лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия» с 67 очками идет на третьей строчке. В следующем матче команда из Нью-Йорка в ночь на 26 февраля по московскому времени на выезде сыграет против «Коламбус Блю Джекетс», а «летчики» в гостях встретятся с «Питтсбург Пингвинз».