Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Анахайм
Б
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Калгари
36
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Бостон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Даллас
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Вегас
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь РС
СКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
24.02
Филадельфия
Рейнджерс
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.02
Айлендерс
Тампа-Бэй
24
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Джерси
Монреаль
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Анахайм
Б
32
06:00
Сан-Хосе
Нэшвилл
24
06:00
Сиэтл
Миннесота
25
06:00
Эдмонтон
Калгари
36
03:00
Ванкувер
Бостон
ОТ
32
03:00
Детройт
Сент-Луис
61
03:00
Каролина
Даллас
12
03:00
Колорадо
Торонто
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совершивший 40 сейвов Шестеркин принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ благодаря 40 сейвам Шестеркина.

Филадельфия
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросил Алексис Лафренье (32-я минута) и Мэтт Ремпе (47), для которого гол стал первым в НХЛ. У хозяев отличился Тайсон Фёрстер (43).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Филадельфии» Егор Замула результативными действиями не отметились. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков.

«Рейнджерс» одержали десятую победу подряд и, набрав 81 очко в 58 матчах, лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Филадельфия» с 67 очками идет на третьей строчке. В следующем матче команда из Нью-Йорка в ночь на 26 февраля по московскому времени на выезде сыграет против «Коламбус Блю Джекетс», а «летчики» в гостях встретятся с «Питтсбург Пингвинз».

Читайте также
Филадельфия
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Рейнджерс
 Роднина: Путин поддержал Валиеву, мы своих не сдаем
'Бавария' продолжает парад прощаний с тренерами. Зидан уже летит в Мюнхен?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь