Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
Анахайм
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Миннесота
25
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Бостон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Даллас
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Вегас
Б
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь РС
СКА
Хоккей. НХЛ
24.02
Филадельфия
Рейнджерс
12
Хоккей. НХЛ
24.02
Айлендерс
Тампа-Бэй
24
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Джерси
Монреаль
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Сан-Хосе
Нэшвилл
24
03:00
Ванкувер
Бостон
ОТ
32
03:00
Детройт
Сент-Луис
61
03:00
Каролина
Даллас
12
03:00
Колорадо
Торонто
34
03:00
Оттава
Вегас
Б
43
02:00
Флорида
Вашингтон
ОТ
32
24.02
Филадельфия
Рейнджерс
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:31 (мск), источник: ТАСС

Овечкин прервал 10-матчевую результативную серию в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме.

Вашингтон
Флорида
Торонто
Колорадо
Оттава
Вегас
Бостон
Ванкувер
Каролина
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 25 февраля. «Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 25.02.2024, 2:00

Флорида3Вашингтон2ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Казинс (25-я минута), Картер Верхеги (57) и Густав Форслинг (64). У проигравших голы забили Сонни Милано (39) и Том Уилсон (51). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей, которая стала для него 15-й в нынешнем сезоне.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел записать на свой счет результативных действий и прервал серию из 10 матчей с набранными очками, за это время он забросил 8 шайб и сделал 6 передач.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 25.02.2024, 3:00

Колорадо3Торонто4

Матч против «Флориды» стал для капитана столичного клуба 1400-м в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард стал 41-м игроком в истории лиги и первым из россиян, кому покорилась данная отметка. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 838 шайбами, он уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 80 очков в 58 матчах. «Вашингтон», прервавший серию из трех побед, располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 61 очком после 56 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Баффало» 28 февраля. «Вашингтон» днем ранее сыграет на своей площадке против «Оттавы».

В других матчах игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Колорадо» (4:3), вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29. «Оттава» дома одолела «Вегас» (4:3 Б), «Бостон» в гостях уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ), у победителей передачей отметился защитник Никита Задоров. «Каролина» на своем льду не смогла справиться с «Далласом» (1:2), в составе хозяев результативный пас на счету нападающего Андрея Свечникова.

Читайте также
Ванкувер
3:2ОТ
0:0, 0:2, 2:0
Бостон
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь