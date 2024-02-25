Овечкин прервал 10-матчевую результативную серию в НХЛ

ТАСС, 25 февраля. «Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 25.02.2024, 2:00 Флорида 3 Вашингтон 2 ОТ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Казинс (25-я минута), Картер Верхеги (57) и Густав Форслинг (64). У проигравших голы забили Сонни Милано (39) и Том Уилсон (51). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей, которая стала для него 15-й в нынешнем сезоне.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел записать на свой счет результативных действий и прервал серию из 10 матчей с набранными очками, за это время он забросил 8 шайб и сделал 6 передач.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 20, 25.02.2024, 3:00 Колорадо 3 Торонто 4

Матч против «Флориды» стал для капитана столичного клуба 1400-м в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард стал 41-м игроком в истории лиги и первым из россиян, кому покорилась данная отметка. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 838 шайбами, он уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 80 очков в 58 матчах. «Вашингтон», прервавший серию из трех побед, располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 61 очком после 56 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Баффало» 28 февраля. «Вашингтон» днем ранее сыграет на своей площадке против «Оттавы».