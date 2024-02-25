Овечкин прервал 10-матчевую результативную серию в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме.
ТАСС, 25 февраля. «Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Казинс (25-я минута), Картер Верхеги (57) и Густав Форслинг (64). У проигравших голы забили Сонни Милано (39) и Том Уилсон (51). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отличился результативной передачей, которая стала для него 15-й в нынешнем сезоне.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел записать на свой счет результативных действий и прервал серию из 10 матчей с набранными очками, за это время он забросил 8 шайб и сделал 6 передач.
Матч против «Флориды» стал для капитана столичного клуба 1400-м в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард стал 41-м игроком в истории лиги и первым из россиян, кому покорилась данная отметка. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 838 шайбами, он уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894).
«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 80 очков в 58 матчах. «Вашингтон», прервавший серию из трех побед, располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 61 очком после 56 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Баффало» 28 февраля. «Вашингтон» днем ранее сыграет на своей площадке против «Оттавы».
В других матчах игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Колорадо» (4:3), вратарь канадской команды Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29. «Оттава» дома одолела «Вегас» (4:3 Б), «Бостон» в гостях уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ), у победителей передачей отметился защитник Никита Задоров. «Каролина» на своем льду не смогла справиться с «Далласом» (1:2), в составе хозяев результативный пас на счету нападающего Андрея Свечникова.