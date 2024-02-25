Овечкин — первый из русских, кто сыграл 1400 матчей! Капитан «Вашингтона» снова в одном ряду с великими

«Вашингтон» приехал в гости к «Флориде», имея шансы потенциально убрать «Тампу» из числа участников плей-офф и вскочить на подножку уходящего кубкового поезда. «Столичные» имели на 3 матча меньше, чем «Молнии», и по потерянным очкам были лучше конкурентов, но чтобы реализовать это преимущество нужно было выигрывать самим.

С этим у «Кэпиталз» возникли сложности. Реализация моментов хромала, активности в атаке было недостаточно, хотя начало матча получилось едва ли не идеальным. За первые 16 минут встречи «Флорида» смогла лишь трижды бросить в створ ворот Чарли Линдгрена, но забить не удалось, а после перерыва все изменилось. Ник Казинс добил шайбу после броска Дмитрия Куликова и вывел «Пантер» вперед. «Вашингтон» дважды реализовал большинство и пытался перехватить инициативу, но схлопотал удаление сам и получил ответную шайбу в численном преимуществе от Александра Баркова.

Когда же дело дошло до овертайма, то «Флорида» продемонстрировала более активную и содержательную игру, а Густав Форслинг принес «Пантерз» победу.

У лидера «Вашингтона» Александра Овечкина прервалась серия из 10 матчей с набранными очками. Российский снайпер завершил матч с нулем в графе набранных баллов, заработал «-1» по показателю полезности и сделал 4 броска в свор. При этом, Ови добрался до очередной круглой статистической цифры, сыграв свой 1400-й матч в лиге. Рекорд по количеству матчей в НХЛ среди россиян и так принадлежал Овечкину, так как вторым по числу проведенных игр идет Алексей Ковалев, у которого почти на 100 матчей меньше (1316).

Согласно пресс-службе «Кэпиталз», Овечкин сыграл 96% матчей с момента своего дебюта в НХЛ 2005 году — его отсутствие на льду случалось редко и являлось настоящим событием. Среди игроков, которые играли только за одну команду на момент своей 1400-й игры, Овечкин почти рекордсмен по данному проценту.

Более железным оказался Патрик Марло, который сыграл 97,8% матчей за «Сан-Хосе», а также великий защитник «Детройта» Никлас Лидстрем, у которого аналогичные цифры. Чуть выше показатели и у других легенд «Ред Уингз» — Алекса Дельвеккио (97,4%) и Горди Хоу (97,1).

«Это огромная цифра. Я счастлив, что играю только в одной команде. Это довольно большое число, мне приятно быть одним из них», — сказал Овечкин.

В настоящее время у Овечкина 1527 очков за карьеру (838 голов, 689 передач), что является седьмым результатом среди игроков за всю историю на момент его 1400-й игры в карьере. В этой категории выше него только Пол Коффи, Рон Фрэнсис, Марк Мессье, Стив Айзерман, Яромир Ягр и Уэйн Гретцки.

Райан Сатер из «Даллас Старз» — единственный действующий игрок, сыгравший в 1400 матчах. Он достиг этой цели в начале нынешнего сезона и сейчас имеет на счету 1420 очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aWDu7a6WTHQ" title="Washington Capitals at Florida Panthers | FULL Overtime Highlights - February 24, 2024" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери недавно попросили поразмышлять о большом достижении своего капитана. Поначалу он даже не подозревал, что Овечкин вообще приближается к этому рубежу.

«Я этого не знал. 1 400 матчей против “Флориды”? Уф. Тысяча — это своего рода эталон, верно? А тут 1 400, то есть почти вдвое больше. Это очень много. Овечкин — очень надежный парень, способный оставаться здоровым, способный приносить пользу в любой ситуации. И делать это из года в год», — сказал Карбери.

В понедельник «Вашингтон» играет дома против «Оттавы».