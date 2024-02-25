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08:52 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ. Капризов оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Сиэтл
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 февраля. «Миннесота» победила «Сиэтл» со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон (5-я минута), Кирилл Капризов (14, 23), Мэтт Болди (22) и Дакота Мермис (27). У проигравших отличились Винс Данн (1) и Мэтти Бенирс (47). Капризов также записал на свой счет результативный пас. Россиянин продлил результативную серию до восьми игр.

«Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 62 очка по итогам 58 матчей. «Сиэтл» идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками после 57 встреч. В следующем матче «Миннесота» примет «Каролину» 28 февраля. «Сиэтл» днем ранее сыграет дома с «Бостоном».

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