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09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Эдмонтон»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 25.02.2024, 6:00

Эдмонтон3Калгари6

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:3 (3:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей. В составе «Калгари» дубль оформил Ноа Хэнифин (16-я и 35-я минуты), по одному разу отличились Назем Кадри (3), Мартин Поспишил (10), Драйден Хант (32) и Блэйк Коулман (53). За «Эдмонтон» два гола забил Зак Хайман (19, 25), одну шайбу в свой актив записал Маттиас Янмарк (57).

Хоккеисты «Калгари» одержали третью победу кряду и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, набрав 61 очко за 58 матчей. «Эдмонтон» (68 очков, 55 матчей) проиграл третий матч подряд и идет третьим в этом же дивизионе.

В другой встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду по буллитам победил «Анахайм Дакс» — 3:2.

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3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
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