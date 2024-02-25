«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Эдмонтон»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:3 (3:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей. В составе «Калгари» дубль оформил Ноа Хэнифин (16-я и 35-я минуты), по одному разу отличились Назем Кадри (3), Мартин Поспишил (10), Драйден Хант (32) и Блэйк Коулман (53). За «Эдмонтон» два гола забил Зак Хайман (19, 25), одну шайбу в свой актив записал Маттиас Янмарк (57).
Хоккеисты «Калгари» одержали третью победу кряду и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, набрав 61 очко за 58 матчей. «Эдмонтон» (68 очков, 55 матчей) проиграл третий матч подряд и идет третьим в этом же дивизионе.
В другой встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду по буллитам победил «Анахайм Дакс» — 3:2.