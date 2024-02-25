Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Кучеров также оформил ассистентский хет-трик, был признан первой звездой матча и стал первым игроком в сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 100 очков. У нападающего 102 результативных балла (38 голов и 64 передачи) в 59 встречах. Кучеров второй сезон подряд и четвертый раз в карьере преодолевает отметку в 100 очков за регулярный чемпионат. В сезоне-2018/19 форвард набрал 128 результативных баллов и превзошел рекорд Александра Могильного (127 очков) по этому показателю среди российских игроков.