Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Виктор Хедман (22-я минута), Брэйден Пойнт (25), Брэндон Хагель (50) и Никита Кучеров (59). У хозяев шайбу забросил Тайлер Тоффоли (27).
Кучеров также оформил ассистентский хет-трик, был признан первой звездой матча и стал первым игроком в сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 100 очков. У нападающего 102 результативных балла (38 голов и 64 передачи) в 59 встречах. Кучеров второй сезон подряд и четвертый раз в карьере преодолевает отметку в 100 очков за регулярный чемпионат. В сезоне-2018/19 форвард набрал 128 результативных баллов и превзошел рекорд Александра Могильного (127 очков) по этому показателю среди российских игроков.
В следующем матче «Тампа» 27 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Джерси» в этот же день в гостях встретится с «Сан-Хосе Шаркс».