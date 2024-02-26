Есть сотня! Кучеров достиг знаковой отметки и оторвался от конкурентов
Российский нападающий «Тампы» набрал четыре очка в матче с «Нью-Джерси».
Российский нападающий «Тампы» набрал четыре очка в матче с «Нью-Джерси».
Гонка за первое место в списке лучших бомбардиров — одна из главных интриг регулярного чемпионата НХЛ. Нэйтан Маккиннон и Никита Кучеров сменяют друг друга на вершине, но и Коннор Макдэвид нагоняет конкурентов. Игрок, который может сделать шесть результативных передач за матч, пожалуй, представляет для Кучерова даже большую угрозу, чем Маккиннон. Но в игре с «Нью-Джерси» российский нападающий «Тампы» сделал солидный рывок, чтобы оторваться от преследователей.
Кучеров провел в регулярке много ярких матчей, но сегодня точно был один из лучших. Брэйден Пойнт легко мог делать хет-трик только с передач 86-го номера. Открыл же счет с передачи Кучерова Виктор Хедман. Никита, кажется, сам слегка удивился, что его никто не встречал в чужой зоне, прошел с шайбой и сделал передачу на шведского защитника.
Уже следующая смена Кучерова стала исторической. Никита слегка задел шайбу после передачи Хедмана, Пойнт вышел один на один с вратарем «Нью-Джерси» Шмидом и переиграл его. Кучеров первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 100 очков.
А в третьем периоде российский нападающий разменял вторую сотню результативных баллов. Немного сумбурная контратака «Тампы» привела к голу Хагела.
Завершил матч Кучеров голом в пустые ворота, создав тем самым себе небольшой задел перед конкурентами. Теперь у него 102 (38+64) очка, и он опережает Маккиннона на шесть очков, а Макдэвида — на 13.