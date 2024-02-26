Панарин побил свой рекорд, но русские из «Коламбуса» испортили ему праздник

На «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе встречались две команды, которые за двадцать с небольшим матчей до конца регулярки уже не думают о выходе в плей-офф. И если у «Рейнджерс» остается мотивация побеждать, чтобы получить высокий посев или даже подумать о борьбе за Президентский кубок, то «Коламбусу» есть смысл только проигрывать, чтобы получить лучший пик на драфте. Однако в этом и прелесть НХЛ, что результаты матчей невозможно подогнать под логику.

Довольно быстро игроки «Блю Джекетс» открыли счет в матче. Дмитрий Воронков забросил 16-ю шайбу в сезоне после ассиста от Кирилла Марченко. При этом бросок россиянину явно не удался, но повезло, что Джонатан Куик раньше времени упал на лед.

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За пять минут до конца периода Артемий Панарин сравнял счет, забросив 33-ю шайбу в сезоне. Артемий установил личный рекорд по голам в регулярке. При этом до конца регулярного чемпионата остается более 20 матчей, так что у россиянина есть все шансы улучшить это достижение.

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Благодаря этому голу Панарин вновь вернулся на пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Однако придется сильно постараться, чтобы в топ-5 удержаться. Среди прямых конкурентов у российского форварда Джей Ти Миллер, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Из четырех звеньев «Коламбуса» лучшей сегодня, бесспорно, была «русская тройка» Марченко — Воронков — Чинахов. Мало того, что они создали огромное количество моментов у ворот Куика, так еще и не допускали провалов в обороне.

Они же и вновь вывели «Блю Джекетс» вперед на 18-й секунде второго периода. Кирилл Марченко издевательски разобрался с опытнейшим Куиком, который после затяжной атаки «Коламбуса» остался без клюшки.

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По моментам в атаке второй период полностью прошел под контролем «Блю Джекетс». Неудивительно, что во втором игровом отрезке «Коламбус» выбил себе преимущество в две шайбы (4:2). Помимо Марченко, отличились у «жакетов» Рославик и Проворов. Единственную шайбу во втором периоде у «Рейнджерс» забросил шведский форвард Адам Эдстрём.

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В заключительном периоде команды играть не бросили и продолжали создавать моменты у ворот друг друга. Но голов больше не случилось. Так, «Коламбус» прервал 10-матчевую победную серию «Рейнджерс» и лишил их возможности выйти на чистое первое место в сводной таблице НХЛ.

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