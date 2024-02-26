Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Нэшвилл
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Каролина
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Детройт
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.02
Питтсбург
Филадельфия
76
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
21В Казани открылись Игры Будущего
10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин побил свой рекорд, но русские из «Коламбуса» испортили ему праздник

Столько Артемий еще не забивал.

Рейнджерс
Коламбус
Наверх
Источник: Reuters

На «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе встречались две команды, которые за двадцать с небольшим матчей до конца регулярки уже не думают о выходе в плей-офф. И если у «Рейнджерс» остается мотивация побеждать, чтобы получить высокий посев или даже подумать о борьбе за Президентский кубок, то «Коламбусу» есть смысл только проигрывать, чтобы получить лучший пик на драфте. Однако в этом и прелесть НХЛ, что результаты матчей невозможно подогнать под логику.

Довольно быстро игроки «Блю Джекетс» открыли счет в матче. Дмитрий Воронков забросил 16-ю шайбу в сезоне после ассиста от Кирилла Марченко. При этом бросок россиянину явно не удался, но повезло, что Джонатан Куик раньше времени упал на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

За пять минут до конца периода Артемий Панарин сравнял счет, забросив 33-ю шайбу в сезоне. Артемий установил личный рекорд по голам в регулярке. При этом до конца регулярного чемпионата остается более 20 матчей, так что у россиянина есть все шансы улучшить это достижение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому голу Панарин вновь вернулся на пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Однако придется сильно постараться, чтобы в топ-5 удержаться. Среди прямых конкурентов у российского форварда Джей Ти Миллер, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Из четырех звеньев «Коламбуса» лучшей сегодня, бесспорно, была «русская тройка» Марченко — Воронков — Чинахов. Мало того, что они создали огромное количество моментов у ворот Куика, так еще и не допускали провалов в обороне.

Они же и вновь вывели «Блю Джекетс» вперед на 18-й секунде второго периода. Кирилл Марченко издевательски разобрался с опытнейшим Куиком, который после затяжной атаки «Коламбуса» остался без клюшки.

Во время загрузки произошла ошибка.

По моментам в атаке второй период полностью прошел под контролем «Блю Джекетс». Неудивительно, что во втором игровом отрезке «Коламбус» выбил себе преимущество в две шайбы (4:2). Помимо Марченко, отличились у «жакетов» Рославик и Проворов. Единственную шайбу во втором периоде у «Рейнджерс» забросил шведский форвард Адам Эдстрём.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном периоде команды играть не бросили и продолжали создавать моменты у ворот друг друга. Но голов больше не случилось. Так, «Коламбус» прервал 10-матчевую победную серию «Рейнджерс» и лишил их возможности выйти на чистое первое место в сводной таблице НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор: Максим Клементьев

Коламбус
4:2
1:1, 3:1, 0:0
Рейнджерс
 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь