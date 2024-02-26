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26 февраля, источник: Чемпионат.com

Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ

28-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин завершил прохождение курса помощи игрокам НХЛ, к которому он прибегнул ещё в середине января. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на официальном сайте лиги.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют, что нападающий “Колорадо Эвеланш” Валерий Ничушкин получил разрешение возобновить тренировки с командой и приступил к этапу последующего лечения в рамках Программы помощи игрокам НХЛ/NHLPA. При этом Валерий ещё не получил разрешения вернуться к выступлениям в матчах», — говорится в заявлении.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.

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