Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют, что нападающий “Колорадо Эвеланш” Валерий Ничушкин получил разрешение возобновить тренировки с командой и приступил к этапу последующего лечения в рамках Программы помощи игрокам НХЛ/NHLPA. При этом Валерий ещё не получил разрешения вернуться к выступлениям в матчах», — говорится в заявлении.