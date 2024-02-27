Овечкин в бешенстве наорал на судью! Великий русский с треском провалил матч и отыгрался на арбитре

За окном конец февраля, а «Вашингтон» по-прежнему всерьез претендует на попадание в плей-офф — до начала сезона в такое не верил практически никто. Перед понедельничной игрой с «Оттавой» команда Александра Овечкина набирала очки в шести матчах из семи, четырежды победив на этом отрезке — сдаваться «Кэпиталз» точно не планируют.

В домашней встрече с «Сенаторз» удачная серия «Столичных» продолжилась, хотя матч получился похожим на американские горки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240606&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже к девятой минуте хозяева вели с преимуществом в две шайбы, но затем их вратарь Дарси Кюмпер зачем-то решил поиграться за своими воротами, за что был беспощадно наказан Дрейком Батерсоном. Еще через 149 секунд счет стал равным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240607&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, соперники даже не планировали останавливать голевую феерию — еще до перерыва «Вашингтон» зажег на табло цифры 4:2, а сразу после паузы в матче Брэйди Ткачак снова вернул «Сенаторз» в игру. 7 шайб за 21 минуту — казалось, в столице США может быть побит рекорд сезона по количеству голов в одной отдельно взятой встрече.

Всех успокоил 22-летний канадский форвард «Кэпиталз» Хендрикс Лапьер — за 25 первых игр сезона он забросил всего две шайбы, а в понедельник повторил эту голевую норму за один период. Дубль Лапьера обеспечил его команде преимущество в три шайбы — к такому «Оттава» оказалась уже не готова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240609&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но второй из голов неожиданного героя «Столичных» стал последним в матче — оба клуба поняли, что результативный план на вечер они выполнили, и решили больше не огорчать вратарей. В итоге, «Вашингтон» оформил победу со счетом 6:3. Теперь у «Кэпиталз» 63 очка по итогам 57 матчей и по потерянным баллам они догнали идущую восьмой в турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфию» (67 очков после 59 игр). Неужели главный город США в этом году все-таки увидит розыгрыш Кубка Стэнли?

А что же Александр Овечкин? Как он проявил себя в противостоянии с «Оттавой»? Увы, никак. Капитан «Столичных» не набрал ни одного очка, ни разу не бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3». Очень тяжелый вечер для легенды.

Кажется, Ови и сам был не очень доволен происходящим — в одном из эпизодов он наорал на лайнсмена, который помешал россиянину остановить шайбу в зоне «Сенаторз». Эффекта это не принесло — Александр Великий не забил в третьей игре подряд.