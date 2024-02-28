«Вашингтон» уничтожили в Детройте: Овечкин не забил в четвертом матче подряд
«Детройт» накидал восемь шайб.
«Детройт» накидал восемь шайб.
«Вашингтон» сейчас переживает не самые простые времена. Вместе с эпидемией травм, из-за которой «Столичные» остались без шести игроков основы (и это еще без учета Бэкстрема, который в этом сезоне не успел толком поиграть), на клуб свалился непростой календарь. Матч с «Детройтом» стал для «Вашингтона» третьим за четыре дня и пятым за неделю.
У «Ред Уингз» же все максимально комфортно. В списке травмированных лишь Вилле Хуссо, который в этом сезоне не выглядел как железобетонный первый номер команды. Зато в каком-то невероятном состоянии после травмы вернулся Патрик Кейн — 8 матчей подряд с набранными очками (5+7). Спойлер: в матче с «Кэпиталз» Кейн эту серию продлил.
Матч между «Детройтом» и «Вашингтоном» был интересен еще и противостоянием тренеров. Нынешние наставники команд Спенсер Карбери и Дерек Лалонд встречались друг с другом еще девять лет назад в плей-офф ECHL. Тогда оба наставника тренировали команды из системы «Ред Уингз» и «Кэпиталз», и оба наконец дошли до НХЛ.
Уже в первом периоде «Детройт» забросил две шайбы, воспользовавшись не самой лучшей игрой соперника в собственной зоне. При этом у «Вашингтона» моментов практически не было.
В начале второго игрового отрезка игрокам «Кэпиталз» удалось размочить счет: Энтони Манта и Александр Овечкин убежали в контратаку, которая завершилась броском в пустой угол Хендрикса Лапьера. Не совсем понятно, был ли это целенаправленный пас Овечкина на 22-летнего форварда или россиянину так повезло. Для Лапьера этот гол стал третьим за два дня. Столько же у него было до этого за всю карьеру в НХЛ.
«Детройт» на протяжении всего матча идеально пользовался ошибками «Кэпиталз». Если кто-то где-то не добежал или не смог удачно вывести шайбу, то это мгновенно превращалось в опасность у ворот «Вашингтона». А провести игру без ошибок в таком графике и с таким числом травмированных крайне непросто.
Четвертый матч подряд «с минусом» со льда ушел Александр Овечкин. На этот раз россиянин заработал показатель полезности «-2». В этом сезоне у Ови уже «-23» — это худший результат в команде. Тем временем Александр не забрасывает уже четыре матча кряду. И такие «американские горки» из удачных и неудачных серий сильно настораживают. До Гретцки по-прежнему 56 голов.