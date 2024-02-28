Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Баффало
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
05:00
Колорадо
Даллас
51
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
04:00
Миннесота
Каролина
23
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» уничтожили в Детройте: Овечкин не забил в четвертом матче подряд

«Детройт» накидал восемь шайб.

Детройт
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Вашингтон» сейчас переживает не самые простые времена. Вместе с эпидемией травм, из-за которой «Столичные» остались без шести игроков основы (и это еще без учета Бэкстрема, который в этом сезоне не успел толком поиграть), на клуб свалился непростой календарь. Матч с «Детройтом» стал для «Вашингтона» третьим за четыре дня и пятым за неделю.

У «Ред Уингз» же все максимально комфортно. В списке травмированных лишь Вилле Хуссо, который в этом сезоне не выглядел как железобетонный первый номер команды. Зато в каком-то невероятном состоянии после травмы вернулся Патрик Кейн — 8 матчей подряд с набранными очками (5+7). Спойлер: в матче с «Кэпиталз» Кейн эту серию продлил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Детройтом» и «Вашингтоном» был интересен еще и противостоянием тренеров. Нынешние наставники команд Спенсер Карбери и Дерек Лалонд встречались друг с другом еще девять лет назад в плей-офф ECHL. Тогда оба наставника тренировали команды из системы «Ред Уингз» и «Кэпиталз», и оба наконец дошли до НХЛ.

Уже в первом периоде «Детройт» забросил две шайбы, воспользовавшись не самой лучшей игрой соперника в собственной зоне. При этом у «Вашингтона» моментов практически не было.

В начале второго игрового отрезка игрокам «Кэпиталз» удалось размочить счет: Энтони Манта и Александр Овечкин убежали в контратаку, которая завершилась броском в пустой угол Хендрикса Лапьера. Не совсем понятно, был ли это целенаправленный пас Овечкина на 22-летнего форварда или россиянину так повезло. Для Лапьера этот гол стал третьим за два дня. Столько же у него было до этого за всю карьеру в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» на протяжении всего матча идеально пользовался ошибками «Кэпиталз». Если кто-то где-то не добежал или не смог удачно вывести шайбу, то это мгновенно превращалось в опасность у ворот «Вашингтона». А провести игру без ошибок в таком графике и с таким числом травмированных крайне непросто.

Четвертый матч подряд «с минусом» со льда ушел Александр Овечкин. На этот раз россиянин заработал показатель полезности «-2». В этом сезоне у Ови уже «-23» — это худший результат в команде. Тем временем Александр не забрасывает уже четыре матча кряду. И такие «американские горки» из удачных и неудачных серий сильно настораживают. До Гретцки по-прежнему 56 голов.

Детройт
8:3
2:0, 3:2, 3:1
Вашингтон
 «Господин Бах, попрошу объяснить». Пять писем для фигуриста Галлямова
Навка попросила финансовую поддержку для шоу из госбюджета. Это может стать проблемой для Валиевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь