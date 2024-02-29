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11:18 (мск), источник: Sport24

Коннор Макдэвид обновил рекорд НХЛ

29 февраля (по московскому времени) «Эдмонтон Ойлерз» принимал дома «Сент-Луис Блюз» и добился победы в овертайме — 3:2 ОТ.

Эдмонтон
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Источник: AP 2023

Автором победной шайбы стал нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид. Для канадца гол стал 16-м, забитым в овертаймах. Для этого ему потребовалось провести 624 матча.

Как сообщает Sportsnet, это минимальное число игр для 16 голов в овертайме. 763 игры понадобилось Брэду Маршанду, 793 — Максу Пачиоретти, 800 — Александру Овечкину.

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