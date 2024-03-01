Голевая передача Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»
Голевая передача Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.
Голевая передача Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 6:4 (2:1, 3:2, 1:1) в пользу гостей. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Энтони Дюклер (3-я и 50-я минута), также по одному разу отличились Майк Хоффман (31) и Вильям Эклунд (36). За «Анахайм» шайбы забросили Лео Карлссон (4), Бретт Лисон (5), Алекс Киллорн (26), Фрэнк Ватрано (38), Адам Хенрик (39) и Исак Лундестрем (60). Российский защитник команды Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу.
«Анахайм» прервал серию из трех поражений кряду и идет на 14-м месте в таблице Западной конференции, набрав 45 очков за 59 матчей. «Сан-Хосе» (35 очков, 58 матчей) проиграл пятый матч подряд и идет 15-м на Западе.
Результаты остальных матчей:
«Чикаго Блэкхокс» — «Колорадо Эвеланш» — 0:5;
«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:5;
«Сиэтл Кракен» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:0.