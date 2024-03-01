Голевая передача Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 6:4 (2:1, 3:2, 1:1) в пользу гостей. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Энтони Дюклер (3-я и 50-я минута), также по одному разу отличились Майк Хоффман (31) и Вильям Эклунд (36). За «Анахайм» шайбы забросили Лео Карлссон (4), Бретт Лисон (5), Алекс Киллорн (26), Фрэнк Ватрано (38), Адам Хенрик (39) и Исак Лундестрем (60). Российский защитник команды Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу.