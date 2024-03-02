Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

В феврале Кочетков одержал пять побед в восьми матчах. В среднем он пропускал 1,71 шайбы за игру при 94% отраженных бросков. Россиянин сумел дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности — в домашних встречах с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ) и «Флориды» (1:0).
Кочетков во второй раз признан новичком месяца в НХЛ, он был удостоен этого звания в декабре 2022 года.
Также на награду претендовали нападающие Мэтью Найс («Торонто»), Коннор Бедард («Чикаго»), Тайсон Фёрстер («Филадельфия»), его одноклубник голкипер Самюэль Эрссон и вратарь Нико Доус («Нью-Джерси»).