Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

В феврале Кочетков одержал пять побед в восьми матчах. В среднем он пропускал 1,71 шайбы за игру при 94% отраженных бросков. Россиянин сумел дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности — в домашних встречах с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ) и «Флориды» (1:0).