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02:01 (мск), источник: ТАСС

Российского вратаря «Каролины» Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков признан лучшим новичком февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В феврале Кочетков одержал пять побед в восьми матчах. В среднем он пропускал 1,71 шайбы за игру при 94% отраженных бросков. Россиянин сумел дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности — в домашних встречах с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ) и «Флориды» (1:0).

Кочетков во второй раз признан новичком месяца в НХЛ, он был удостоен этого звания в декабре 2022 года.

Также на награду претендовали нападающие Мэтью Найс («Торонто»), Коннор Бедард («Чикаго»), Тайсон Фёрстер («Филадельфия»), его одноклубник голкипер Самюэль Эрссон и вратарь Нико Доус («Нью-Джерси»).

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