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11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче с аутсайдером НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» проиграли «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Аризоны» шайбы забросили Майкл Карконе (8-я минута), Янис Мозер (13), Ник Шмальц (16), Дилан Гюнтер (45) и Матиас Маччелли (59). У «Оттавы» отличились российский нападающий Владимир Тарасенко (19), Дрейк Батерсон (34) и Шейн Пинто (36).

Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу. В 56 матчах сезона-2023/24 НХЛ россиянин набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи). Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел четыре силовых приема и результативными действиями не отметился.

«Сенаторз» потерпели четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата. «Аризона» прервала серию поражений, которая составила 14 игр. «Койотис» победили впервые с 23 января.

Оттава
3:5
1:3, 2:0, 0:2
Аризона
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