Гол Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче с аутсайдером НХЛ

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) в пользу гостей. В составе «Аризоны» шайбы забросили Майкл Карконе (8-я минута), Янис Мозер (13), Ник Шмальц (16), Дилан Гюнтер (45) и Матиас Маччелли (59). У «Оттавы» отличились российский нападающий Владимир Тарасенко (19), Дрейк Батерсон (34) и Шейн Пинто (36).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o6Nf6mQYeSk?si=v4zwYh-R2hh4t1yE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу. В 56 матчах сезона-2023/24 НХЛ россиянин набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи). Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел четыре силовых приема и результативными действиями не отметился.