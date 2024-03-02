Плей-офф еще реален? Овечкин прервал безголевую серию и тащит «Вашингтон» в восьмерку

Этой ночью перед «Вашингтоном» стояла четкая задача реабилитироваться за разгромное поражение в Мичигане от «Детройта» (3:8) и доказать всем, что команда по-прежнему находится в гонке за плей-офф. И более подходящего соперника, чем прямой конкурент за попадание в кубковую восьмерку «Востока» в лице «Филадельфии», представить было сложно.

Начало матча вряд ли внушало хоть какой-то оптимизм болельщикам «Кэпиталз», вынужденным весь сезон сидеть на эмоциональных качелях. Команда Спенсера Карбери полностью отдала стартовую двадцатиминутку «Флаерз», перебросавшим соперника в два раза, мало владела шайбой и вполне заслуженно укатила отдыхать, уступая 0:2 после голов Бобби Бринка и Оуэна Типпетта. Однако уже после первого перерыва на льду появился совершенно другой «Вашингтон» — куда более злой, заряженный и голодный до голов, и уже во втором периоде парни из столицы США сумели не только отыграться, но и выйти вперед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240650&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причем начался камбэк хозяев с гола Овечкина, который отличился 17-й раз в этой регулярке. На 25-й минуте капитан «Вашингтона» вместе с партнерами по звену соорудил настоящий шедевр через мгновение после вбрасывания у ворот Самуэля Эрссона: Хендрик Лапьер выиграл точку и сделал пас на Тома Уилсона, а праворукий канадец моментально скинул шайбу под бросок «восьмерке», расстрелявшей шведа из левого круга. На всю комбинацию первая тройка «Столичных» потратила 2 секунды. Овечкин же прервал безголевую серию из четырех матчей.

Очередной гвоздь позволил Овечкину приблизиться к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времен НХЛ Полу Коффи. Теперь Александр с 1529 (839+690) очками отстает от легендарного защитника «Эдмонтона» всего на два балла. Ну, а Эрссон стал 173-м голкипером, которому сумел забить Великий Снайпер, — больше седовласого россиянина жертв в коллекции имеют только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

Не менее красивым получился гол вернувшегося в состав после простуды Сонни Милано, благодаря которому «Вашингтон» сумел сделать счет 2:2. Никогда не испытывавший проблем с руками американец ловко укротил скачущую шайбу на пятаке «Летчиков» и сумел отправить ее парашютиком в «девятку», несмотря на сопротивление Шона Уокера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cjTaLAQIUpY?si=xz3vooHutH2S8bNo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победу же «Кэпс» на 38-й минуте принес Джон Карлсон, который обкатил ворота, поймал на перемещении Эрссона и поставил точку в классной позиционной атаке хозяев. Голы же Энтони Манты и Дилана Строума в заключительной двадцатиминутке окончательно добили гостей, так и не нашедших сил на свое спасение, несмотря на два дня отдыха.