«Анахайм» с Минтюковым в составе победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано (4-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Адам Хенрик (19) и Макс Джонс (34). У гостей отличились Тимо Майер (18), Джек Хьюз (36) и Тайлер Тоффоли (58). Также Хьюз упустил возможность сравнять счет за две секунды до конца основного времени матча, не реализовав буллит.
Минтюков результативными действиями в игре не отметился.
«Анахайм» набрал 47 очков и идет на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ, «утки» одержали вторую победу подряд после серии из трех поражений. «Нью-Джерси» (64 очка) идет на 11-й строчке на Востоке.