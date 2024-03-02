«Анахайм» с Минтюковым в составе победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано (4-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Адам Хенрик (19) и Макс Джонс (34). У гостей отличились Тимо Майер (18), Джек Хьюз (36) и Тайлер Тоффоли (58). Также Хьюз упустил возможность сравнять счет за две секунды до конца основного времени матча, не реализовав буллит.