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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анахайм» с Минтюковым в составе победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Анахайм Дакс», за который выступает российский защитник Павел Минтюков переиграл на своем льду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Анахайм
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Анахайме в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано (4-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Адам Хенрик (19) и Макс Джонс (34). У гостей отличились Тимо Майер (18), Джек Хьюз (36) и Тайлер Тоффоли (58). Также Хьюз упустил возможность сравнять счет за две секунды до конца основного времени матча, не реализовав буллит.

Минтюков результативными действиями в игре не отметился.

«Анахайм» набрал 47 очков и идет на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ, «утки» одержали вторую победу подряд после серии из трех поражений. «Нью-Джерси» (64 очка) идет на 11-й строчке на Востоке.

Анахайм
4:3
2:1, 2:1, 0:1
Нью-Джерси
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