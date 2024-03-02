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22:18 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» выставил хоккеиста Кузнецова на драфт отказов

Ранее россиянин завершил участие в программе помощи игрокам.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 2 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» выставил россйского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.

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Ранее в субботу стало известно, что Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги. В январе текущего года сообщалось о включении в программу помощи игрокам НХЛ российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

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