«Вашингтон» выставил хоккеиста Кузнецова на драфт отказов

ТАСС, 2 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» выставил россйского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман на своей странице в соцсети X.

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Ранее в субботу стало известно, что Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).