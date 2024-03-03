Овечкин потеряет друга? «Вашингтон» отказывается от русского чемпиона

После громкой и яркой победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Филадельфией Флайерз», повысившей шансы «столичных» на попадание в плей-офф, из стана «Кэпс» поступило несколько новостей. Одна из них — долгожданная и радостная. Российский нападающий Евгений Кузнецов вышел на решающую стадию лечения в рамках программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги и получил разрешение на возобновление тренировок с командой.

Через несколько часов от «Кэпиталз» поступила еще одна весть, связанная с именем Кузнецова. Но позитивного в ней уже мало.

Руководство «Вашингтона» приняло решение выставить звездного российского форварда на драфт отказов. Правила лиги гласят, что в течение 24 часов с момента вывода игрока на драфт отказов любой клуб НХЛ может забрать его, если у кого-то возникнет подобное желание и место в платежной ведомости. В противном случае хоккеист может быть отправлен в фарм-клуб в АХЛ. В случае с «Вашингтоном» речь пойдет о «Херши Беарс».

Еще одним теоретическим вариантом развития событий может стать выкуп контракта. Однако для клуба — особенно для «Вашингтона», не имеющего места для маневров под потолком зарплат, — это крайне нежелательная мера. В стане «Кэпиталз» уже отметили, что цель расторжения контракта с Кузнецовым перед собой не ставят. Если никто из клубов НХЛ не захочет забрать россиянина с драфта отказов, то он отправится в «Херши». Что, естественно, не устроит уже самого Евгения. А ведь претендентов на него практически нет. В финансовом плане позволить себе приобретение Кузнецова могут от силы три клуба, но каждый из них в услугах российского хоккеиста совершенно не заинтересован. Особенно если учитывать факт его проблем.

А их много, и преследуют они россиянина давно. Еще в мае 2019 года Кузнецов считался абсолютной суперзвездой, а по уровню своего мастерства и таланта претендовал на то, чтобы качественно заменить Евгения Малкина в роли ведущего центрафорварда во всей хоккейной России. Но последующая известная история будто бы перечеркнула всю карьеру. Дисквалификация, вопросы от СМИ, тонны критики со стороны болельщиков, нестабильная игра, низкая результативность, травмы, потеря места в составе, проблемы с психологией и потеря возможности обрести прежнего себя — того самого Кузю, способного перевернуть игру с ног на голову. В этом сезоне главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери уже уводил Евгения в запас с целью дать ему момент для психологической перезагрузки. Эффект получился только временным, а для клуба россиянин не перестал быть чемоданом без ручки. Поэтому теперь стороны идут по-крупному.

По словам генменеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана, российский форвард хочет начать все с нуля, а потому едва ли не сам попросил выставить его на драфт отказов:

«Мы имеем дело с историей, которая продолжается некоторое время. И это расстраивает обе стороны. Для нас это способ начать все заново, дать Евгению возможность обрести себя заново в новом клубе. Полагаю, Кузя наводит порядок в своей личной жизни и в игре. Ему нужно выйти на тот уровень, на котором он привык выступать. Вывод Евгения на драфт отказов — способ добиться желаемого». Брайан Маклеллан Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз"

С одной стороны, Кузнецову в этом году исполнится всего лишь 32 года. В этом возрасте карьеру еще можно перезапустить не один раз. Например, ровесник Евгения и его товарищ по легендарной чемпионской молодежке-2011 Артемий Панарин, рассказывавший о своих проблемах с психическим здоровьем, прошлым летом заметно поработал над собой и своей психологией и вышел на совершенно новый уровень. С другой, за последние пару лет Кузя в этом плане вперед не продвинулся. И нет гарантий, что сможет сейчас. Оттого обиднее и досаднее осознавать, какого таланта не досчитался хоккейный мир. Кузнецов на своем веку добился многого, но мог довольствоваться гораздо большим.