«Тампа» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ, Кучеров набрал 105-е очко в сезоне

ТАСС, 3 марта. «Тампа» дома со счетом 4:3 после серии буллитов обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 3.03.2024, 3:00 Тампа-Бэй 4 Монреаль 3 Б

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (28-я минута), Энтони Сирелли (36), Тайлер Мотт (51), победный буллит реализовал Виктор Хедман. У «Монреаля» отличились Йоэль Армиа (2), Джейк Эванс (15), Джош Андерсон (47).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Игрок набрал 105-е очко в текущем сезоне: на его счету 38 голов и 67 результативных передач, россиянин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Ближайшим преследователем Кучерова является канадский нападающий Натан Маккиннон из «Колорадо», забросивший шайбу в гостевом матче с «Нэшвиллом» (1:5) и набравший 101-е очко в сезоне.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 2.03.2024, 20:30 Каролина 3 Виннипег 5

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31 и одержал 21-ю победу в текущем сезоне.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Тампа» занимает пятое место с 72 очками в 63 матчах, «Монреаль» идет на седьмом месте, набрав 56 очков после 61 встречи. В следующем матче «Тампа» в ночь на 8 марта по московскому времени примет «Калгари», «Монреаль» в ночь на 6 марта проведет гостевой матч против «Нэшвилла».

Результаты других матчей

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 2.03.2024, 23:00 Детройт 0 Флорида 4

В других матчах игрового дня «Каролина» на своем льду уступила «Виннипегу» (3:5). Нападающий хозяев Андрей Свечников сделал две результативные передачи, его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 27 бросков из 31. «Эдмонтон» на выезде переиграл «Сиэтл» (2:1), «Баффало» на своем льду победил «Вегас» (7:2), «Даллас» дома был сильнее «Сан-Хосе» (3:2 после буллитов), «Коламбус» одержал гостевую победу над «Чикаго» (5:2).

«Флорида» на выезде со счетом 4:0 переиграла «Детройт». Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 21 бросок и был признан третьей звездой встречи. Он одержал 390-ю победу в НХЛ и вышел на чистое второе место по этому показателю среди вратарей из Европы, обойдя чеха Доминика Гашека. Лидером по числу побед в лиге среди европейских голкиперов является швед Хенрик Лундквист (459).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 3.03.2024, 4:00 Сент-Луис 3 Миннесота 1

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Миннесоту» (3:1). В составе победителей заброшенной шайбой отличился нападающий Алексей Торопченко, она стала для него десятой в сезоне. «Оттава» на выезде уступила «Филадельфии» (2:4), у гостей одна шайба на счету форварда Владимира Тарасенко. «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Бостон» (5:1), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и стал третьей звездой встречи.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 2.03.2024, 23:00 Айлендерс 5 Бостон 1