Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
3.03
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
51
Хоккей. НХЛ
3.03
Вашингтон
Аризона
25
Хоккей. КХЛ
3.03
СКА
Торпедо
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
3.03
Металлург Мг
Амур
23
Хоккей. КХЛ
3.03
Авангард
Лада
ОТ
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
3.03
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
51
3.03
Вашингтон
Аризона
25
3.03
Калгари
Питтсбург
43
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Б
32
3.03
Сент-Луис
Миннесота
31
3.03
Чикаго
Коламбус
25
3.03
Баффало
Вегас
72
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Б
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
02:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецова скинули, лучше не стало. «Вашингтон» проиграл безнадежному аутсайдеру

Активности Овечкина для успеха не хватило.

Вашингтон
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Кузнецова скинули, лучше не стало. «Вашингтон» проиграл безнадежному аутсайдеру | Источник: Без источника

«Вашингтон» потерпел болезненную неудачу в тот самый момент, когда его шансы попадание в плей-офф перестали казаться иллюзорными. Для описания эффекта от поражения лучше всего подойдет крылатая цитата из старинной советской кинокомедии — «все, что нажито непосильным трудом…». В роли похитителей «капиталистической собственности» выступили хоккеисты «Аризоны».

О текущем состоянии «Койотов» убедительно свидетельствовали недавняя серия из 14 поражений подряд, прерванная только пару дней назад победой в Оттаве, отсутствие из-за травмы лучшего игрока команды, нападающего Клейтона Келлера, второй вратарь Карел Веймелка в стартовом составе и грустная статистика выездных матчей (9 побед в 31 игре)!

«Вашингтон» умудрился споткнуться там, где этого ждешь меньше всего. Еще один-два таких матча и кубковый оптимизм быстро улетучится. Три месяца назад «Аризона» у себя дома уничтожила «Кэпиталз» (6:0) и выяснилось, что это была не случайность. Столичной команде очень сложно противостоять сопернику, делающему ставку на скорость и молодость.

В первом периоде Веймелка совершил почти чудо, успев на перемещении в шпагате не дать забить Коннору Макмайклу. Но в целом именно «Койоты» смотрелись симпатичнее и острее. Один их гол был отменен из-за атаки вратаря и еще несколько раз за Чарли Линдгрена сыграл каркас ворот.

«Вашингтон» забил только в большинстве, не устояв в формате «пять на пять». Александр Овечкин не отбывал номер, был очень активен и много бросал (8 бросков только в створ). Именно он выдал блестящий голевой пас на Сонни Милано. Стоило только хозяевам подобраться близко к «Аризоне», как она наносила удар в ответ и сбивала их настрой.

«Кэпиталз» не помешала бы свежая кровь. Но в текущей ситуации в дедлайн они вероятнее будут продавцами, а не покупателями. Сейчас актуален вопрос, что делать с Евгением Кузнецовым. Челябинец через уэйвер отправлен в АХЛ и его судьба пока до конца непонятна.

Вашингтон
2:5
0:1, 1:3, 1:1
Аризона
 «Господин Бах, попрошу объяснить». Пять писем для фигуриста Галлямова
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь