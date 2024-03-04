Кузнецова скинули, лучше не стало. «Вашингтон» проиграл безнадежному аутсайдеру | Источник: Без источника

«Вашингтон» потерпел болезненную неудачу в тот самый момент, когда его шансы попадание в плей-офф перестали казаться иллюзорными. Для описания эффекта от поражения лучше всего подойдет крылатая цитата из старинной советской кинокомедии — «все, что нажито непосильным трудом…». В роли похитителей «капиталистической собственности» выступили хоккеисты «Аризоны».

О текущем состоянии «Койотов» убедительно свидетельствовали недавняя серия из 14 поражений подряд, прерванная только пару дней назад победой в Оттаве, отсутствие из-за травмы лучшего игрока команды, нападающего Клейтона Келлера, второй вратарь Карел Веймелка в стартовом составе и грустная статистика выездных матчей (9 побед в 31 игре)!

«Вашингтон» умудрился споткнуться там, где этого ждешь меньше всего. Еще один-два таких матча и кубковый оптимизм быстро улетучится. Три месяца назад «Аризона» у себя дома уничтожила «Кэпиталз» (6:0) и выяснилось, что это была не случайность. Столичной команде очень сложно противостоять сопернику, делающему ставку на скорость и молодость.

В первом периоде Веймелка совершил почти чудо, успев на перемещении в шпагате не дать забить Коннору Макмайклу. Но в целом именно «Койоты» смотрелись симпатичнее и острее. Один их гол был отменен из-за атаки вратаря и еще несколько раз за Чарли Линдгрена сыграл каркас ворот.

«Вашингтон» забил только в большинстве, не устояв в формате «пять на пять». Александр Овечкин не отбывал номер, был очень активен и много бросал (8 бросков только в створ). Именно он выдал блестящий голевой пас на Сонни Милано. Стоило только хозяевам подобраться близко к «Аризоне», как она наносила удар в ответ и сбивала их настрой.