Капризов — просто лучший! Русский бомбардир «Миннесоты» оформил третий хет-трик в сезоне, забивая на любой вкус

Перед домашним матчем против «Шаркс» дела у «Миннесоты» шли откровенно неважно. Команда, которой кровь из носу надо было набирать очки и догонять конкурентов в борьбе за плей-офф, проиграла 4 из 6 предыдущих встреч. Все это увеличило пропасть между местом «Дикарей» и кубковой зоной до 8 очков.

«Дела кажутся просто ужасными. Никто не знает, сможет ли команда хотя бы приблизиться к кубковой зоне. Но я убежден, что истории про Золушку бывают и в жизни, так что давайте верить, что команда выйдет в розыгрыш Кубка Стэнли. Тем более, у нас есть Капризов», — отметил обозреватель блога Hockey Wilderness Микки Туохи.

Вера в российского бомбардира себя полностью оправдала в матче с «Сан-Хосе», когда именно благодаря россиянину «Миннесота» избежала четвертого поражения подряд. В первом периоде «Дикари» в четыре раза перебросали соперника, но не смогли забить, а во втором началась свистопляска: сначала «Акулы» забили в большинстве, затем — в меньшинстве, и отыграться с 0:2 казалось задачей неподъемной. Но достаточно быстрый голевой ответ от Фредерика Годро приободрил «Уайлд», а затем на авансцену вышел Кирилл Капризов.

В середине второй двадцатиминутки он сравнял счет, мастерски реализовав выход один на один, даже не сближаясь с вратарем.

В начале третьего периода форвард «Шаркс» Энтони Дюклер снова вывел «Сан-Хосе» вперед, и чтобы сопернику не удалось затащить «Миннесоту» в тягучую и вязкую концовку, свой форсаж опять включил Капризов. На этот раз Кирилл поразил ворота соперника броском в касание.

Ну, а когда все уже готовились к тому, что будет овертайм, Капризов решил исход встречи мощным кистевым броском. Голы, которые Капризов забивал в этой игре, были на любой вкус, а хет-трик стал третьим в сезоне и третьим в календарном 2024 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240660&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин вплотную подошел к отметке в 30 голов за сезон — сейчас у Капризова 29 шайб в 55 матчах и 66 очков. Шансы побороться за плей-офф у «Миннесоты» еще есть, но фантастически удачный отрезок проводят конкуренты: у «Нэшвилла» в активе 8 побед подряд, у «Калгари» — 5. «Дикари», которых часто ругают за недостаточно внятные действия в атаке, по забитым голам идут неплохо, но количество пропущенных шайб не соответствует поставленной задаче (четвертое место с конца в Западной конференции).

Впереди у «Уайлд» два крайне непростых матча против «Колорадо» и «Нэшвилла», после которых шансы на плей-офф могут либо повыситься, либо стать сугубо математическими.