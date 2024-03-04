Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В ночь на 4 марта (мск) «Питтсбург» в гостях со счетом 1:6 проиграл «Эдмонтон Ойлерз». Автором единственной шайбы «пингвинов» стал Евгений Малкин.

Это очко стало для Малкина 1275-м (488+787) в карьере в НХЛ, что позволило ему опередить Эла Макинниса (1274 очка) и выйти на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.