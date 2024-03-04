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10:15 (мск), источник: Sport24

Малкин поднялся на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает подниматься по лестнице лучших бомбардиров в истории НХЛ.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ночь на 4 марта (мск) «Питтсбург» в гостях со счетом 1:6 проиграл «Эдмонтон Ойлерз». Автором единственной шайбы «пингвинов» стал Евгений Малкин.

Это очко стало для Малкина 1275-м (488+787) в карьере в НХЛ, что позволило ему опередить Эла Макинниса (1274 очка) и выйти на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Ближайшей целью Малкина является Алекс Дельвеккио (1281 очко).

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