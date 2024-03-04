Русскую суперзвезду лишили почетного статуса! Панарин больше не самый дорогой европеец в Америке | Источник: nhl.com

«Ванкувер» заключил главную сделку сезона, а возможно и пятилетки. В субботу, 2 марта было объявлено о новом восьмилетнем контракте с Элиасом Петтерссоном. Общая сумма соглашения — $92,8 млн. Средняя зарплата за сезон — $11,6 млн. Контракт вступит в силу в следующем сезоне, и шведский нападающий станет четвертым игроком в лиге по зарплате. Из европейских игроков сумма его контракта сейчас самая большая, Артемий Панарин в год получает чуть больше — $11,642 млн, но у него семь лет, а не восемь. Больше Петтерссона в НХЛ будет у Остона Мэттьюса ($13,25 млн), Натана Маккиннона ($12,6 млн) и Коннора Макдэвида ($12,5 млн). Петттерссон ненамного, но все-таки обошел своего соотечественника Вильяма Нюландера. Форвард «Торонто» недавно заключил новый контракт с зарплатой в $11,5 млн. Условия стандартные для соглашения такого уровня: полный запрет на обмен (кроме первого сезона), в первые годы зарплата будет максимальной.

Сумма контракта Петтерссона более чем адекватная. Нужно учитывать, что шведу всего 25 лет, прогрессировать он будет еще долго, а потолок зарплат в НХЛ обещает только расти (причем, ожидают приличного роста). Он главный франчайз нападающий «Ванкувера», игрок, вокруг которого строится команда. Такие хоккеисты достойны самых больших соглашений. Это будет третий сезон подряд, когда Элиас забьет 30+ шайб (сейчас в его активе 29), в среднем он набирает 1,20+ очков/матч. Лишь раз в своей карьере добирался до отметки в 100 очков за регулярный чемпионат (в прошлом сезоне 2022/23), сейчас тоже идет на сотню. Но надо понимать, что это первый год за последние десять лет, когда команда действительно претендует на что-то серьезное.

Интересно, как проходили переговоры по контракту года для канадского клуба. За несколько дней до подписания соглашения в издании Sportsnet появилась информация, что нападающего могут обменять. Якобы между «Ванкувером» и «Каролиной» шли предметные переговоры на этот счет. Эллиотт Фридман написал, что «Касатки» после этих переговоров решили предпринять еще одну попытку договориться о продлении контракта со своей главной звездой. Ранее 25-летний нападающий говорил, что хочет все решить по окончании сезона.

Уже после объявлении о подписании в издании The Athletic появилась информация, что после сообщений в прессе о том, что Петтерссона могут обменять, у хоккеиста состоялась личная встреча с руководством клуба, которое честно призналось, что не хочет такой ситуации, которая была с Мэттью Ткачаком, и что в клуб действительно звонят по поводу обмена. Вскоре после этой встречи Элиас дал своим агентам Джей Пи Берри и Пэту Бриссону зеленый свет.

Большего всего в «Ванкувере» боялись, что столкнуться с проблемой, которая была у «Калгари». Канадский клуб вынужден был обменять Мэттью Ткачака во «Флориду», потому что форвард, находившийся в статусе ограниченно-свободный агент, не хотел подписывать новый контракт. Правда, кажется, в «Кэнакс» излишне паниковали. Петтерссон никогда не намекал, что рассматривает уход из команды, в которой он главная звезда и любимец фанатов. Победа «Кэнакс» заключается в том, что удалось уговорить игрока поменять мнение и подписать контракт сейчас.

Петтерссон после подписания контракта организовал командный ужин, где, конечно, проставлялся. История умалчивает, каким был счет, но, есть подозрения, нескромным. На следующий день была победа над «Анахаймом» (2:1). Менеджмент «Ванкувера» может расслабиться, свою главную задачу они выполняли. Теперь команда, которая идет первой в Западной конференции, может спокойно готовиться к плей-офф.