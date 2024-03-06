В Америке русский гигант заткнул хейтеров! У Малкина — шикарный гол и крутейший пас, но он умудрился забить в свои

Кажется, после серии из трех поражений, случившейся в «Питтсбургом» в начале марта (0:2 от «Сиэтла», 3:4 от «Калгари», 1:6 от «Эдмонтона») в клубе из Пенсильвании окончательно расстались с надеждами попасть в плей-офф. Математические шансы на это остаются и их даже можно назвать весьма неплохими, но, видимо, нестабильность команды не оставила у боссов сомнений — кубковой весны-2024 у нее не будет.

Иначе чем объяснить тот факт, что «Пингвинз» затеял обмен второго бомбардира команды Джейка Генцела. Во вторник вечером по московскому времени инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что клуб из Пенсильвании надеется совершить сделку по обмену форварда в течение суток. В качестве компенсации «Пенс» рассчитывают получить выбор в первом раунде драфта, молодого хоккеиста, играющего в НХЛ, а также проспектов. Действующее соглашение Генцела с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона. Желай «Питтсбург» залезть в плей-офф и верь в кубковые перспективы, такого трейда просто бы не было.

В ночь со вторника на среду по московскому времени Генцела предсказуемо не было в заявке на матч против «Коламбуса», впрочем, с задачей прервать черную серию «Пингвины» справились и без него. А едва ли не самым активным в их составе неожиданно был Евгений Малкин. Тот самый Малкин, который не забросил ни одной шайбы в феврале, выдав «сухой» отрезок из 13 игр. Тот самый Малкин, о несостоявшемся уходе которого из команды в последнее время так сильно жалели болельщики, обвиняя форварда в том, что он слишком резко постарел.

Уже в первом периоде встречи с «Блю Джекетс» Евгений отличился во втором матче подряд — до этого был гол в ворота «Ойлерз». Нападающий получил шайбу на чистом льду и мощнейшим броском вколотил ее в сетку — получилось очень эффектно, а «Питтсбург» повел со счетом 2:0!

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Впрочем, уже к 6-й минуте второго игрового отрезка от превосходства хозяев не осталось и следа, а их российская звезда на этот раз выступила в роли антигероя. Малкин перестарался, пытаясь помочь партнером на пятаке у собственных ворот, в итоге отправив шайбу за спину Тристану Джарри. Скорее всего, это один из самых необычных дублей в карьере Джино.

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Дальше «Пингвинз» продолжили далеко не первую за последнее время голевую перестрелку, ну, а Малкин все-таки сумел закончить вечер на мажорной ноте. В третьей двадцатиминутке он в одиночку сожрал двух игроков «Коламбуса» в их зоне и выдал голевой ассист на Райлли Смита — ну и кто тут постарел?!

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«Пенс» победили 5:3 и подобрались к зоне плей-офф на расстояние в 8 очков. И это при трех играх в запасе! Казалось бы, самое время мобилизоваться, выдать лучший отрезок в сезоне и ворваться в топ-8. Увы, с большой долей вероятности этого не случится.