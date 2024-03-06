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6 марта, источник: ТАСС

Обладателя Кубка Стэнли 2019 года Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду»

ТАСС, 6 марта. Обладателя Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» российского хоккеиста Владимира Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду». Об этом сообщает пресс-служба «Оттавы».

Оттава
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Источник: Reuters

«Оттава» в качестве компенсации получит два права выбора на драфте. Канадский клуб будет выплачивать россиянину половину зарплаты. Летом 2023 года Тарасенко подписал годичный контракт с «Оттавой» на сумму $5 млн.

Тарасенко 32 года, он подписал контракт с «Оттавой» перед началом текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу прошлого регулярного чемпионата россиянин был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» Тарасенко выступал с 2013 года.

В нынешнем сезоне Тарасенко забросил 17 шайб и сделал 24 результативные передачи в 57 играх регулярного чемпионата. В составе сборной России нападающий становился серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

«Флорида» после 63 матчей регулярного чемпионата набрала 90 очков и занимает 1-е место в Восточной конференции и общей таблице НХЛ. «Оттава» с 53 очками в 59 играх располагается на предпоследней, 15-й строчке в Восточной конференции.

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