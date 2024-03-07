Жена Овечкина рассказала о своем отношении к рекорду Гретцки

— Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

— Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной. Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову, она рекламировала часы. И у меня в тот момент возникла такая гордость — как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей, русской девушки висит в другой стране, на другом континенте и все ее знают.

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются — мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну! Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!

— Овечкин всегда крайне сдержанно комментирует эту тему.

— Он не любит забегать вперед. Всегда говорит: «Поживем — увидим».

— В 2016-м мы с ним разговаривали, и он говорил, что это невозможно. В 2019-м уже тональность сменилась — именно на «поживем — увидим».