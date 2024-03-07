Тарасенко едет к Бобровскому! С «Флоридой» сибиряк поборется за второй кубок в карьере

Еще в середине февраля Владимир Тарасенко с легкой ворчливостью отмахивался от журналистов, жаждавших знать, намерен ли он покинуть «Оттаву» перед дедлайном, и отправлявших его в клубы-контендеры. Нападающий уверял, что его все устраивает в столице Канады, и советовал не верить слухам, но сегодня все-таки сменил команду и покинул осевших на дне «Сенаторов».

На 32-летнего форварда претендовали по меньшей мере пять клубов из зоны плей-офф. Среди потенциальных покупателей назывались «Вегас», «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Тампа» и «Каролина». Однако в поход за своим вторым Кубком Стэнли и последним крупным контрактом в карьере сибиряк с чемпионским опытом за плечами отправится с набравшей ход «Флоридой».

«Владимир — опытный результативный нападающий, который даст нашему клубу еще один динамичный вариант в атаке в оставшейся части сезона. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команде и снова поборется за Кубок Стэнли», — достаточно сухо и протокольно прокомментировал сделку с «Оттавой» генменеджер «Флориды» Билл Зито.

Как и многие претенденты на чемпионство, «Пантерз» мечтали забрать у «Питтсбурга» Джейка Гюнцеля. Только обменный фонд «Котов» едва ли мог удовлетворить запросы «Пингвинов», требовавших за американца драфт-пик первого раунда, готового молодого игрока уровня НХЛ и пакет из проспектов. Своих пиков первого раунда на двух ближайших распределителях Зито лишился еще пару лет назад, получив Клода Жиру и Мэттью Ткачака. Так что пенсильванцы вряд ли бы стали обсуждать трейд с потенциальной компенсацией из играющих в фарм-клубе Маки Самоскевича и Джастина Сурдифа.

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Зато боссу «Флориды» удалось урвать с пятидесятипроцентным удержанием нападающего, которого североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман называл «утешительным призом для тех, кто не сможет получить американца». Причем по вполне смешной цене — за условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025. Учитывая, сколько платили в последние сезоны на дедлайнах за менее ценные активы, она и вовсе выглядит смешной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ограбить нового генменеджера «Оттавы» Стива Стэйоса Зито помогли два фактора: наличие у Владимира в контракте полного запрета на обмен и дома в Майами, где живет его семья. Легко представить ситуацию, при которой форвард заблокировал бы переход в команду, готовую предоставить за него более щедрые отступные, и отказался бы переезжать в условный «Виннипег». Идущая на первом месте в сводной таблице лиги «Флорида» была для него идеальным вариантом, ради которого точно стоило выкручивать руки «Сенаторам» и заявлять что-то из разряда «либо туда, либо никуда». И, похоже, канадский клуб впопыхах решил получить за истекающий актив хоть какие-то крохи.

Что ждет Тарасенко в солнечном Санрайзе, кроме океана, пальм и золотистых пляжей? Одна из самых сбалансированных и укомплектованных команд лиги, которая с его приходом становится еще сильнее, гибкий, не играющий в откат тренер и внушительная русская диаспора, состоящая из Сергея Бобровского, Александра Баркова, Дмитрия Куликова и тренера по катанию Максима Иванова.

Впрочем, главный вопрос: где видит россиянина Пол Морис? Разбивать лидирующую и исправно работающую тройку Верхаге — Барков — Райнхарт канадскому коучу нет никакого смысла — в данный момент она точно неприкасаемая. Изначально красным пятном в топ-6 «Пантер» виделся топорный провокатор Ник Казинс, игравший на левом фланге в звене с Сэмом Беннеттом и Ткачаком. Тарасенко наверняка вытеснит его из второго сочетания и отправит в нижние тройки, где главная заноза лиги будет смотреться куда более органично.

Однако пока неясно, какой фланг займет урожденный правый нападающий: тренеры могут либо попробовать его слева, либо освободить для него более привычную позицию справа, где привык играть Ткачак. В любом случае в обновленном варианте топ-6 «Флориды» выглядит чуть ли не лучшим в лиге, а Тарасенко рядом с одним из лучших плеймейкеров лиги получает роскошный шанс заставить соперников бояться своего броска. Главное — со всем этим великолепием не повторить судьбу прошлогоднего «Бостона».