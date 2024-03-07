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09:19 (мск), источник: РБК

В НХЛ обменяли трех россиян за день

Российский хоккеист Даниил Мироманов перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард Владимир Тарасенко стал действующим лицом самого громкого трансфера сезона.

Вегас
Калгари
Оттава
Флорида
Филадельфия
СКАНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В обмене было задействовано три клуба. Главным действующим лицом стал американский защитник Ноа Хэнифин, который перешел из канадской команды в «Вегас». «Калгари» вместе с Миромановым взамен также получил право выбора в первом раунде драфта 2025 года и драфт-пик третьего раунда.

Третьим участником обмена стала «Филадельфия Флайерз», которая за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).

Это уже третий обмен с участием россиянин за день. Ранее нападающий Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Этот трансфер стал самым громким в сезоне НХЛ. Тарасенко входит в топ-5 самых результативных россиян в НХЛ последнего десятилетия и в топ-40 среди всех игроков.

Мироманову 26 лет, он выступает за «Вегас» с сезона-2021/22. Всего на его счету в НХЛ 29 матчей и 7 очков (2 шайбы и 5 передач). В текущем сезоне он сыграл за «Голден Найтс» четыре матча и не отметился результативными действиями.

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