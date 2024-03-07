В НХЛ обменяли трех россиян за день

В обмене было задействовано три клуба. Главным действующим лицом стал американский защитник Ноа Хэнифин, который перешел из канадской команды в «Вегас». «Калгари» вместе с Миромановым взамен также получил право выбора в первом раунде драфта 2025 года и драфт-пик третьего раунда.

Третьим участником обмена стала «Филадельфия Флайерз», которая за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).

Это уже третий обмен с участием россиянин за день. Ранее нападающий Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Этот трансфер стал самым громким в сезоне НХЛ. Тарасенко входит в топ-5 самых результативных россиян в НХЛ последнего десятилетия и в топ-40 среди всех игроков.