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11:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жена Овечкина рассказала, дарит ли муж цветы, какие книги читает и как много употребляет алкоголя

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась подробностями жизни в браке со знаменитым хоккеистом.

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Источник: Соцсети

— Часто ли он дарит цветы?

— В Америке это не принято так, как у нас, где можно найти ромашки зимой и подснежники летом. В России больший культ цветов. Здесь на любом углу цветочного магазина не найдешь, а в супермаркетах букеты особым разнообразием не отличаются. Но где-то он заказывает большие красивые букеты на праздники, на наши семейные события. Я люблю пионы и тюльпаны. Саша спустя столько лет уже, конечно, знает об этом.

— Часто ли он читает книги?

— Берет их на выезды и в отпуск, предпочитает детективы и мистические произведения вроде Дэна Брауна. А дома смотрим сериалы. Старший сын в последнее время часто спит в комнате с нами, и, когда засыпает, свет для чтения книги не включишь, и мы тихонько включаем айпад. Недавно смотрели «Слово пацана». Саше понравилось, были эмоции, мы смотрели взахлеб, обсуждали каждый эпизод и ждали новые серии — так же, как он в свое время ждал «Последний танец».

— Во время сезона Александр может выпить?

— Может позволить себе пива за ужином.

— Вы из тех жен, которые контролируют алкогольный процесс? Говорите: «Саша, тебе уже хватит?».

— И такое бывает, но понятно, что не накануне игры. Не злоупотребляет, конечно, — при сегодняшних нагрузках и требованиях от игроков это невозможно. Но в выходной подобное изредка происходит.

— Все помнят феерическое празднование Кубка Стэнли в 2018 году.

— О, вот там я ничего не контролировала, ха-ха! По видео это можно было понять. Он столько к этому шел, столько было неудач с проходом второго раунда плей-офф… Это была его мечта. А когда она сбылась — незабываемое время.

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