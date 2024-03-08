«Вашингтон» смял «Питтсбург»: забил не только Овечкин, но и молодой талант, победивший страшную болезнь

Похоже, результаты последних матчей окончательно лишили руководство «Вашингтона» веры в светлое будущее и борьбу за плей-офф. Ничем иначе не объяснишь устроенную «Кэпиталз» распродажу активов. Энтони Манту, четвертого бомбардира, клуб обменял в «Вегас». Один из ключевых защитников Джоэль Эдмундсон перешел в «Торонто» с 50-процентным удержанием зарплаты.

В ближайшее время не исключены новые сделки. Североамериканские коллеги пишут об интересе к голкиперу Чарли Линдгрену. В фарм-клуб после прохождения программы помощи игрокам НХЛ отправлен Евгений Кузнецов. Россиянин доступен для обмена, но клубы отпугивает огромный кэпхит форварда (7,8 млн долларов).

Выгодоприобретатели такой позиции руководства, направленной на перестройку состава, — молодежь из фарм-клуба. К «Вашингтону» еще в конце февраля присоединился Иван Мирошниченко. В игре с «Питтсбургом» 20-летний форвард-дебютант получил место в третьем звене с Диланом Строумом и Сонни Милано. Хороший шанс открыть счет голам в НХЛ нападающий упустил в самом начале матча, когда голкипер Тристан Джарри не позволил протолкнуть шайбу в ворота с пятака.

Время Мирошниченко пришло чуть позже, а начали разгром «Пингвинз» ветераны «Вашингтона». Том Уилсон наказал «Пенс» за ошибку в большинстве, убежав в контратаку с Беком Маленстином. Первым броском канадец попал в штангу, но успел добить шайбу, эффектно попав по ней с лету.

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«Питтсбург» находится в похожей ситуации с «Вашингтоном». Команда Майка Салливана остается в гонке за плей-офф, но не выглядит в ней фаворитом. Несмотря на амбициозные планы, озвученные летом новым генеральным менеджером Кайлом Дубасом, «Пингвинз» не прыгнули выше головы. Параллельно с матчем пошли слухи об обмене Джейка Гюнцеля, который не играет из-за травмы с середины февраля. С американским нападающим «Питтсбург» мог связать не только настоящее, но и будущее. Дождемся официальной информации, но шансы, что форвард окажется в другой команде, как никогда велики. В особенности после такого сокрушительного поражения. От импульсивных решений никто не застрахован.

Встречи «Вашингтона» и «Питтсбурга» — это еще и классическое противостояние двух суперзвезд поколения: Александра Овечкина против Сидни Кросби. Прошли времена, когда первые номера драфтов-2004 и −2005 разрывали лигу, но оба по-прежнему остаются ключевыми игроками своих команд.

Новый эпизод подостывшей дуэли остался за Овечкиным по всем статьям. «Кэпиталз» разгромили прямого конкурента по Столичному дивизиону, а Александр отметился 18-й шайбой в сезоне. На старте второго периода капитан «Вашингтона» реализовал большинство, подкараулив отскок на пятаке. А через пару минут подключившийся к атаке Ник Дженсен закрепил преимущество «Столичных».

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По сегодняшнему матчу абсолютно непонятно, почему распродажу активов первым устроил «Вашингтон», а не «Питтсбург». «Кэпиталз» разбили конкурента и помогли Чарли Линдгрену отыграть на «ноль». После четвертой пропущенной шайбы Майк Салливан прекратил мучения Джарри и выпустил Алекса Недельковича.

Продержался «сухим» американец недолго. Мирошниченко воспользовался растерянностью соперника и оформил первый гол в НХЛ. Для этого форварду, который победил страшную болезнь — лимфому Ходжкина, хватило пяти матчей. Иван получил шайбу на пятаке и мастерски разобрался с голкипером.

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Скамейка «Вашингтона» оживилась после гола россиянина. Все поздравили Мирошниченко, а особенно тепло на лавке Ивана встретил Овечкин.

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На растерянного Салливана в третьем периоде было больно смотреть. Команда выглядела разобранной, словно некоторые игроки первый раз увидели друг друга. В чудесное преображение «Питтсбурга» в концовке регулярки верится с большим трудом. Все идет к тому, что летом клуб расстанется с тренером, поблагодарив, как и полагается, Майка за вклад в два чемпионства. Пришло время для перемен. «Пингвинз» получили второй разгром меньше чем за неделю. 4 февраля «Пенс» отлетели от «Эдмонтона» с не менее позорным счетом (1:6). С такими результатами место в плей-офф команде не светит.