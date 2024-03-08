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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Оттаву» в НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сан-Хосе
Айлендерс
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Лос-Анджелес
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 8.03.2024, 6:30

Лос-Анджелес4Оттава3ОТ

Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Куинтон Байфилд (34-я минута) с передачи российского защитника Владислава Гаврикова, Пьер-Люк Дюбуа (51), Джейкоб Мовераре (52) и Кевин Фиала (62). Голы гостей на счету Доминика Кубалика (8), Брэйди Ткачука (34) и Дрейка Батерсона (56).

Для 28-летнего Гаврикова эта передача стала 13-й в 57 играх сезона, также на его счету четыре заброшенные шайбы.

«Лос-Анджелес» с 75 очками идет на шестом месте в таблице Западной конференции, потерпевшая шестое поражение подряд «Оттава» (54 очка) идет на 15-й позиции на Востоке.

В других матчах «Айлендерс» в гостях разгромили «Сан-Хосе» со счетом 7:2, у победителей одну из шайб забросил российский защитник Александр Романов, а «Вегас» дома уступил «Ванкуверу» 1:3.

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