Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Оттаву» в НХЛ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Куинтон Байфилд (34-я минута) с передачи российского защитника Владислава Гаврикова, Пьер-Люк Дюбуа (51), Джейкоб Мовераре (52) и Кевин Фиала (62). Голы гостей на счету Доминика Кубалика (8), Брэйди Ткачука (34) и Дрейка Батерсона (56).
Для 28-летнего Гаврикова эта передача стала 13-й в 57 играх сезона, также на его счету четыре заброшенные шайбы.
«Лос-Анджелес» с 75 очками идет на шестом месте в таблице Западной конференции, потерпевшая шестое поражение подряд «Оттава» (54 очка) идет на 15-й позиции на Востоке.
В других матчах «Айлендерс» в гостях разгромили «Сан-Хосе» со счетом 7:2, у победителей одну из шайб забросил российский защитник Александр Романов, а «Вегас» дома уступил «Ванкуверу» 1:3.