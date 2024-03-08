Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Оттаву» в НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 8.03.2024, 6:30 Лос-Анджелес 4 Оттава 3 ОТ

Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Куинтон Байфилд (34-я минута) с передачи российского защитника Владислава Гаврикова, Пьер-Люк Дюбуа (51), Джейкоб Мовераре (52) и Кевин Фиала (62). Голы гостей на счету Доминика Кубалика (8), Брэйди Ткачука (34) и Дрейка Батерсона (56).

Для 28-летнего Гаврикова эта передача стала 13-й в 57 играх сезона, также на его счету четыре заброшенные шайбы.

«Лос-Анджелес» с 75 очками идет на шестом месте в таблице Западной конференции, потерпевшая шестое поражение подряд «Оттава» (54 очка) идет на 15-й позиции на Востоке.