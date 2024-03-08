Российского хоккеиста Кузнецова обменяли из «Вашингтона» в «Каролину»

Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Столичный клуб удержит 50% зарплаты игрока. Она составляет $7,8 млн в год.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. В 2014 году нападающий провел первый матч за столичную команду. В составе сборной России Кузнецов дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.