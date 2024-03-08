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19:47 (мск), источник: ТАСС

Российского хоккеиста Кузнецова обменяли из «Вашингтона» в «Каролину»

ТАСС, 8 марта. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года российский нападающий Евгений Кузнецов обменян из «Вашингтона» в «Каролину». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Вашингтон
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Столичный клуб удержит 50% зарплаты игрока. Она составляет $7,8 млн в год.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. В 2014 году нападающий провел первый матч за столичную команду. В составе сборной России Кузнецов дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.

3 марта «Вашингтон» отправил 31-летнего Кузнецова в фарм-клуб. За карьеру в столичной команде российский нападающий провел 723 матча, в которых забросил 171 шайбу и сделал 397 результативных передач.

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