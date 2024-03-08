Российского хоккеиста обменяли из «Детройта» в «Сан-Хосе»

Костину 24 года. Он был выбран на драфте 2017 года под 31-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». В текущем сезоне форвард провел за «Детройт» 33 матча, набрал 4 очка (3 шайбы + 1 результативная передача). Также он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз». Всего на счету россиянина 36 очков (19+17) в 136 матчах в регулярных чемпионатах. В России Костин играл за московское «Динамо» и омский «Авангард».