Российского хоккеиста обменяли из «Детройта» в «Сан-Хосе»
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обменял российского нападающего Клима Костина в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт «Детройта».
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обменял российского нападающего Клима Костина в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт «Детройта».
«Ред Уингз» получили 31-летнего чешского защитника Радима Шимека и выбор в седьмом раунде драфта 2024 года.
Костину 24 года. Он был выбран на драфте 2017 года под 31-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». В текущем сезоне форвард провел за «Детройт» 33 матча, набрал 4 очка (3 шайбы + 1 результативная передача). Также он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз». Всего на счету россиянина 36 очков (19+17) в 136 матчах в регулярных чемпионатах. В России Костин играл за московское «Динамо» и омский «Авангард».
«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции НХЛ.