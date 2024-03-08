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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского хоккеиста обменяли из «Детройта» в «Сан-Хосе»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обменял российского нападающего Клима Костина в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт «Детройта».

Детройт
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«Ред Уингз» получили 31-летнего чешского защитника Радима Шимека и выбор в седьмом раунде драфта 2024 года.

Костину 24 года. Он был выбран на драфте 2017 года под 31-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». В текущем сезоне форвард провел за «Детройт» 33 матча, набрал 4 очка (3 шайбы + 1 результативная передача). Также он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз». Всего на счету россиянина 36 очков (19+17) в 136 матчах в регулярных чемпионатах. В России Костин играл за московское «Динамо» и омский «Авангард».

«Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции НХЛ.

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