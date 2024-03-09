«Нэшвилл» обменял Гурьянова в «Филадельфию» | Источник: Без источника

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 14 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. 26-летний канадец принял участие в 60 играх и записал на свой счет 15 (9+6) очков.