«Нэшвилл» обменял Гурьянова в «Филадельфию»
Российский форвард Денис Гурьянов обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию», сообщает журналист Пьер Лебрюн.
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Российский форвард Денис Гурьянов обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию», сообщает журналист Пьер Лебрюн.
Взамен «Предаторз» получили нападающего Уэйда Аллисона.
В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 14 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. 26-летний канадец принял участие в 60 играх и записал на свой счет 15 (9+6) очков.
В НХЛ до «Нэшвилла» Гурьянов выступал за «Даллас» и «Монреаль».