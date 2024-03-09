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01:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нэшвилл» обменял Гурьянова в «Филадельфию»

Российский форвард Денис Гурьянов обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию», сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Филадельфия
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«Нэшвилл» обменял Гурьянова в «Филадельфию» | Источник: Без источника

Взамен «Предаторз» получили нападающего Уэйда Аллисона.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 14 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. 26-летний канадец принял участие в 60 играх и записал на свой счет 15 (9+6) очков.

В НХЛ до «Нэшвилла» Гурьянов выступал за «Даллас» и «Монреаль».

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