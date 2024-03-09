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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мой последний шанс»: Кузнецов рассказал о переходе в «Каролину»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский нападающий Евгений Кузнецов заявил, что его переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» является для него последним шансом в карьере.

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Источник: Reuters

В пятницу Кузнецов в результате обмена перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину». В начале февраля Кузнецов обратился к программе помощи игрокам лиги и выбыл на неопределенный срок. Программа создана с целью оказания поддержки игрокам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности.

«Я никогда не бежал от своих ошибок прошлого и никогда о них не жалел. Это те моменты жизни, на которых учишься. Как я сказал, это моя последняя возможность, мой последний шанс. Все в моих силах. Ничто со стороны не придет. Ребята, конечно, будут помогать, но мне надо показывать, каков я на льду», — приводит слова Кузнецова сайт клуба.

За клуб выступает его бывший партнер по «Вашингтону» защитник Дмитрий Орлов.

«Это очень важно, мы играли вместе с 16 лет, жили в одной комнате, помним вместе много хороших и плохих дней, наши семьи связаны. К сожалению, мне пришлось покинуть клуб таким образом, но такова жизнь. Ни о чем не жалею в жизни, до конца жизни буду помнить это время, были хорошие и плохие моменты», — сказал россиянин.

Кузнецову 31 год, он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Вместе с клубом он в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. В России нападающий представлял челябинский «Трактор». В составе национальной команды он дважды становился чемпионом мира и по разу — серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

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