Кузнецов — в «Каролине», Тарасенко — во «Флориде». В НХЛ закрылось трансферное окно

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нападающий Евгений Кузнецов сменил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на «Каролину», форвард Владимир Тарасенко перешел из «Оттавы» во «Флориду», а нападающий Яков Тренин перебрался в «Колорадо» из «Нэшвилла». ТАСС подводит итоги трансферного окна в НХЛ.

2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с «Вашингтоном». Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Позднее клуб выставил его на драфт отказов, откуда игрока никто не забрал и «Вашингтон» отправил его в фарм-клуб. А в последний день трансферного окна двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли был обменян в «Каролину» на право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Также «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты Кузнецова, которая составляет $7,8 млн в год. В 43 матчах нынешнего сезона форвард набрал 17 очков (6+11) по системе «гол+пас».

«Каролина» также усилилась одним из лидеров «Питтсбурга» — форвардом Джейком Гюнтцелем, за которого «Пингвинз» получили права на четырех игроков, в том числе нападающего Василия Пономарева, и выборы в первом и пятом раундах предстоящего драфта. «Вашингтон» также обменял в «Вегас» второго снайпера команды в текущем сезоне Энтони Манту на выбор во втором раунде драфта нынешнего года и в четвертом раунде 2026 года. На этом «Вегас» не остановился и выменял у «Сан-Хосе» ведущего центрфорварда Томаша Гертла и защитника «Калгари» Ноа Хэнифина, в обмене последнего был задействован российский защитник Даниил Мироманов, который пополнил ряды канадского клуба.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Тарасенко перешел в «Оттаву» прошлым летом и в 58 матчах набрал 41 (17+24) очко. «Флорида» отдала за российского форварда два пика на драфтах 2024 и 2025 годов. 32-летний россиянин получил возможность побороться за Кубок Стэнли, перейдя из аутсайдера Восточной конференции в в занимающую первое место во всей лиге команду. Южан также усилил опытный форвард Кайл Окпосо из «Баффало». Ожидалось, что сменит команду лучший снайпер «Сент-Луиса» Павел Бучневич, но этого не произошло. Из россиян также команды сменили нападающие Денис Гурьянов (из «Нэшвилла» в «Филадельфию»), Яков Тренин (из «Нэшвилла» в «Колорадо»), Клим Костин (из «Детройта» в «Сан-Хосе»), защитник Никита Охотюк (из «Сан-Хосе» в «Калгари»).

«Виннипег» выменял у «Нью-Джерси» лучшего снайпера команды Тайлера Тоффоли. В «Бостон» из «Миннесоты» перешел трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун. «Тампа» усилилась защитником Мэттом Дамбой из «Аризоны» и нападающим Энтони Дюклером из «Сан-Хосе».