Кузнецов — в «Каролине», Тарасенко — во «Флориде». В НХЛ закрылось трансферное окно
Клубы также сменили Денис Гурьянов, Яков Тренин, Клим Костин, Никита Охотюк, Даниил Мироманов, Василий Пономарев.
Клубы также сменили Денис Гурьянов, Яков Тренин, Клим Костин, Никита Охотюк, Даниил Мироманов, Василий Пономарев.
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нападающий Евгений Кузнецов сменил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на «Каролину», форвард Владимир Тарасенко перешел из «Оттавы» во «Флориду», а нападающий Яков Тренин перебрался в «Колорадо» из «Нэшвилла». ТАСС подводит итоги трансферного окна в НХЛ.
2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с «Вашингтоном». Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Позднее клуб выставил его на драфт отказов, откуда игрока никто не забрал и «Вашингтон» отправил его в фарм-клуб. А в последний день трансферного окна двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли был обменян в «Каролину» на право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Также «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты Кузнецова, которая составляет $7,8 млн в год. В 43 матчах нынешнего сезона форвард набрал 17 очков (6+11) по системе «гол+пас».
«Каролина» также усилилась одним из лидеров «Питтсбурга» — форвардом Джейком Гюнтцелем, за которого «Пингвинз» получили права на четырех игроков, в том числе нападающего Василия Пономарева, и выборы в первом и пятом раундах предстоящего драфта. «Вашингтон» также обменял в «Вегас» второго снайпера команды в текущем сезоне Энтони Манту на выбор во втором раунде драфта нынешнего года и в четвертом раунде 2026 года. На этом «Вегас» не остановился и выменял у «Сан-Хосе» ведущего центрфорварда Томаша Гертла и защитника «Калгари» Ноа Хэнифина, в обмене последнего был задействован российский защитник Даниил Мироманов, который пополнил ряды канадского клуба.
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Тарасенко перешел в «Оттаву» прошлым летом и в 58 матчах набрал 41 (17+24) очко. «Флорида» отдала за российского форварда два пика на драфтах 2024 и 2025 годов. 32-летний россиянин получил возможность побороться за Кубок Стэнли, перейдя из аутсайдера Восточной конференции в в занимающую первое место во всей лиге команду. Южан также усилил опытный форвард Кайл Окпосо из «Баффало». Ожидалось, что сменит команду лучший снайпер «Сент-Луиса» Павел Бучневич, но этого не произошло. Из россиян также команды сменили нападающие Денис Гурьянов (из «Нэшвилла» в «Филадельфию»), Яков Тренин (из «Нэшвилла» в «Колорадо»), Клим Костин (из «Детройта» в «Сан-Хосе»), защитник Никита Охотюк (из «Сан-Хосе» в «Калгари»).
«Виннипег» выменял у «Нью-Джерси» лучшего снайпера команды Тайлера Тоффоли. В «Бостон» из «Миннесоты» перешел трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун. «Тампа» усилилась защитником Мэттом Дамбой из «Аризоны» и нападающим Энтони Дюклером из «Сан-Хосе».
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.